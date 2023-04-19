Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе объединения собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.

"Известно, что наряду с социально-экономическими факторами уровень развития регионов определяется внешним обликом зданий, их соответствием санитарным нормам, озеленением территорий, состоянием общественного пространства, наличием детских спортивных площадок и прочее. В обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом. Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления.

"Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом требуется выверенная инфраструктурная политика", - поручил Президент.

Напомним, с 7 января 2020 года вступил в силу закон о создании ОСИ и ПТ многоквартирного жилого дома вместо КСК. Ранее предусматривались сроки до 7 января 2021 года. КСК должны реорганизоваться в управляющие компании.