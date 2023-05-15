Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать казахстанцам, не обращающимся в медорганизации, 50 процентов от общей суммы выплат в Фонд обязательного медицинского страхования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат адресовал запрос заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову и министру здравоохранения Ажар Гиният. Он заявил о необходимости пересмотра процесса цифровизации в стране.

"Недавно Президент заявил, что государство ошиблось с системой ОСИ. На мой взгляд, к такой же категории следует отнести систему ОСМС, аббревиатура которой даже схожа. До сих пор наша страна не смогла обеспечить качественным интернетом даже два крупнейших города Казахстана, не говоря уже о глубинках. Давайте уже трезво смотреть на ситуацию. Это подтверждается и международными рейтингами", - озвучила запрос депутат Асхат Рахимжанов.

По словам мажилисмена, пока чиновники обещают "светлое будущее", в стране гибнут люди просто потому, что вовремя не получили качественные услуги здравоохранения.

"Вы лучше нас знаете, что в Казахстане каждый шестой человек находится вне системы ОСМС. И в подавляющем большинстве это сельчане. Им отказывают в предоставлении медицинских услуг просто потому, что наши же граждане в своей родной стране без денег не нужны. Олигархи обкрадывают сельчан, фактически эти люди находятся как в крепостном праве – они работают без оформления трудовых договоров. А потому их не принимают в поликлиниках, так как никто за них не отчисляет средств в этот фонд медстрахования", - заявил депутат.

Мажилисмен привел данные журнала CEOWORLD, согласно которому Казахстан занимает 82 место из 89 стран мира по обеспечению качественной медициной. Он заявил, что системой ОСМС пользуется не более 15 процентов казахстанцев.

"Почему она не поощряет граждан, которые заботятся о своем здоровье, экономить на этих расходах? Не важно, обращаешься ли ты к врачам – но платить обязан. При сумме максимально допустимого взноса 14 000 тенге в месяц казахстанцы в год оплачивают около 170 тысяч тенге, вне зависимости от того, болеют они или нет. А если они изредка и болеют – то чтобы не терять времени в бюрократических проволочках государственных поликлиник, они предпочитают обращаться к частным врачам. Таким образом, наша государственная модель стимулирует казахстанцев болеть? Почему здоровые граждане должны оплачивать услуги за тех, кто болеет чаще?", - возмутился депутат.

В целях стимулирования здорового образа жизни депутат предложил возмещать 50 процентов расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.

"Эти средства они вправе потратить по своему усмотрению. Возможно, в целях профилактики заболеваний в частных медицинских организациях, не включенных в перечень ОСМС. Просим детально отчитаться, сколько средств было собрано за счет ОСМС с 2017 года, с момента запуска, и куда они потрачены. Я считаю, что необходимо провести полный аудит по вопросу использования средств ОСМС. То, что входит в тариф на медицинские услуги, является тайной даже для чиновников. Даже в Минфине не знают, как рассчитываются тарифы. Все решения по росту тарифов Минздрав принимает самостоятельно, без независимой экспертизы. Здесь нужна большая прозрачность не только для контролирующих органов, но и для всех казахстанцев", - предложил депутат.