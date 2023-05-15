Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 15 мая, предложил изменить подход в борьбе с немытыми колесами строительной техники. В частности, штрафовать не водителей машин, а застройщиков. Размер штрафа будет гораздо выше, а значит и больше мотивации заботиться о чистоте спецтехники.

В марте аким Костаная уже предлагал установить на стройплощадках пункты мойки колес. Но поручение выполнено не было. 17 апреля Марат Жундубаев вернулся к теме и пригрозил запретить выезд транспорта с территории строек. После чего на некоторых стройках появились бочки для мытья колес.

Одну из последних жалоб костанайцев на немытые колеса техники, которая выезжает со строек на ул. Каирбекова и в микрорайоне Береке, "НГ" публиковала 12 мая. Уже на следующий день аким города на свой странице в Instagram сообщил о рейдах по городским стройкам.

- Всего была проверена 31 строительная площадка, из которых на четырех объектах работы приостановлены и закрыты до установки моечных постов, - отмечал Жундубаев. - Пять строительных участков привлечены к административной ответственности, а на четырех водителей наложен штраф. Работа по мониторингу строительных объектов будет продолжена.

Сегодня, 15 мая, на аппаратном совещании Марат Жундубаев вновь прокомментировал проблему:

- Нужно не водителей штрафовать, а наказывать хозяев строек. Водители легко соглашаются оплатить штраф в 2 МРП (6 900 тенге - "НГ"), а если заплатит досрочно, то 1 МРП. Заплатил и дальше работает. Так не пойдет, это не решение вопроса! Давайте так сделаем - отойдем от водителей. Машины ведь работают на предприятиях, которые их нанимают. Их привлекайте! Там штраф от 10 до 30 МРП, а за повторное нарушение до 100 МРП. Правильно? Это как бы серьезный штраф. И вообще такое поручение - если дождь прошел, уже понятно, что со строек будут выезжать автомобили. Всё, сразу рейды! Они должны понимать - или они закрывают ворота, или моют и машины выезжают с чистыми колесами. Без моих напоминаний вы должны выезжать и отрабатывать!