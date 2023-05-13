О визите акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА в район имени Беимбета Майлина местные жители знали давно. Знали, что приедет 11 мая. Знали, что будет проводить в рамках поручения президента встречу с населением. Чего не знали до последнего момента - где именно глава региона собирается общаться с людьми.

Заехал на стройку и в родной акимат

Первая остановка - село Елизаветинка. Здесь ТОО «GreenTerra» строит овощехранилище объемом 6 000 тонн.





Закончить планируют до конца августа 2023 года. Стоимость проекта - 1,2 млрд тенге, из которых 30% - средства ТОО, 70% - средства АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс». Стройка для района важная, потому что уже несколько лет нехватку своих овощей власти объясняют дефицитом овощехранилищ. Не удивительно,что этот новый объект несколько раз звучал в докладах районных чиновников.





- На 135 га мы уже начали посадку картофеля, весь урожай планируется складировать в этом овощехранилище, - рассказал акиму директор ТОО «GreenTerra» Ердос ТАПАЕВ. - В "Аграрной корпорации" немного изменилась политика. Если раньше они финансировали проекты без экспертизы ПСД, теперь экспертиза нужна. Документы готовы, но нет экспертизы из-за задержки финансирования. Сейчас стройка полностью идет за счет средств ТОО. Экспертиза будет готова 1 июля. Было бы хорошо, если бы нам раньше на 1,5 месяца открыли финансирование.

Аким области сказал о необходимости развития аграриев, чтобы Костанайская область сама обеспечивала себя овощами. По его данным, из 62 овощехранилищ области только 24% соответствуют стандартам. Он сообщил, что деньги на решение проблем с инфраструктурой выделены и предложил помочь ТОО.

После Елизаветинки - небольшая остановка в райцентре. Кумар Аксакалов в начале нулевых два года работал акимом на тот момент Тарановского района. На встречу с ним пришли несколько десятков человек. Аким области в своем вступительном слове отметил, что у него «остались самые яркие впечатления о тех годах, которые мы проработали вместе» и он рад видеть собравшихся «живыми и здоровыми». О чем именно говорил Аксакалов с собравшимися, прессе неизвестно, эта встреча прошла без нашего участия. Её, в отличие от следующей, не транслировали в прямом эфире.

А в ответ тишина

Уже через час аким области добрался до села Асенкритовка. В актовом зале местной школы и прошла долгожданная большая встреча с населением. Здесь действительно присутствовали жители села. «НГ» они рассказали, что о месте и времени узнали либо от руководства местного ТОО, либо по сарафанному радио в тот же день. Не удивительно, что половину встречи потратили не на вопросы сельчан, а на доклады чиновников и директора ТОО «Майлина».

- В состав Асенкритовского сельского округа входят 6 населенных пунктов с общей численностью населения 2 026 человек, - доложил аким округа Жасулан МУХАНОВ. - За год население округа сократилось на 39 человек. Из 20,5 км дорог округа асфальтировано только 3,8 км. На ремонт дорог в трех селах выделено 306,5 тенге, отремонтируют 5,1 км дорог. В селах Асенкритовка и Баталы есть централизованное водоснабжение, вода подается по часовому графику ежедневно. В четырех селах используют колодцы и скважины. В округе есть 22 ИП, продающих розничные товары, и одна аптека. При поддержке АО «Варваринское» произведен ремонт кровли в доме культуры.

Аким сельского округа рассказывал о кабинете робототехники в одной из школ, о построенной детской площадке, о планах по ремонту уличного освещения. Кумар Аксакалов поинтересовался, есть ли вопросы к спикеру, встречается ли он с населением? В ответ молчали. Тишину в зале аким области воспринял, как положительный ответ. Аксакалов отметил, что сельский аким был выбран жителями округа и «в случае чего вы имеете полное право от работы его отстранить».

Такая же ситуация повторилась с акимом района Кайсаром МУРЖАКУПОВЫМ. После его долгого доклада о социально-экономическом развитии аким области поинтересовался: «Есть ли вопросы и пожелания к акиму района?». Сельчане вновь ничего не ответили.

Как учить детей в селе жить?

- В прошлом году мы получили урожай, который является стандартным для нашей территории, более 12 центнеров с гектара , - рассказал директор ТОО «Майлина» Владимир БУШКИН. - Это позволило нам сразу обновить технику, потому что предыдущие 2 года мы только закрывали свои кредиты. Мы стараемся помогать селам: и воду подвозим, и краску выделяем, и благоустройством занимаемся. Есть вопрос по водопроводу, который проложен в 1966 году, становится все хуже, мы по часам подаем воду. На него мы ежегодно тратим по 7 млн тенге. В феврале завершена ПСД на новый водопровод, его начнут строить. Мы же на себя взяли обязательство 2 года содержать старый водопровод.

Бушкин добавил, что в селах есть дома, которые можно использовать, как жилье для молодых специалистов. ТОО даже готово самостоятельно привести и газифицировать один дом. Готовы восстанавливать заброшенную котельную, если государство поможет финансово.

Вопросов от жителей к директору ТОО аким области тоже не дождался. Зато сам Бушкин обратился с вопросом к Кумару Аксакалову:

- Вы знаете этот вопрос - я прошу вас восстановить СПТУ, ребята после 9-го класса должны учиться в сельских профтехучилищах. Они приходят к нам, но учить их негде. Мы говорим, что молодежь не хочет оставаться в селе. Но она и не учится, чтобы оставаться в селе. Мы взяли новую технику, а там просто так им нельзя управлять,нужно образование.

- К сожалению колледжа в районе нет, был раньше филиал индустриально-педагогического колледжа, но наполняемости там не было и филиал закрыли, - ответила руководитель районного отдела образования Айгуль АЛИМБАЕВА. - В здании бывшего колледжа открыта школа с государственным языком обучения на 130 детей. Когда филиал действовал, там были курсы трактористов и поваров. Из района туда отправляли 50-60 детей. Но не все наши дети были трудоустроены. Но сейчас голод у товаропроизводителей уже пошел, он был неминуем. Сейчас у нас 275 девятиклассников, сколько из них уйдет, мы не знаем. Ближайший колледж - в Лисаковске, но там нет необходимых нам специальностей.

- Я был директором этого колледжа и филиал здесь был в нашем ведении, - добавил руководитель управления общественного развития акимата Костанайской области Марат ЖУРКАБАЕВ. - Причиной закрытия филиала было отсутствие выпускников, желающих поступать на рабочие специальности в этом районе. Есть Лисаковский и Денисовский колледж, есть 5 колледжей в Рудном. К сожалению, местные ТОО не проводят профориентационную работу и не привлекают школьников. Если директора ТОО хотят подготовить своих специалистов, они могут обратиться в индустриальный колледж и решить эту проблему.

- Прослушал, - отреагировал Владимир Бушкин.

Житель Асенкритовки Алексей Куряченко рассказал, что о встрече с акимом области знал, но место случайно узнал за несколько часов до мероприятия от односельчан. И пожаловался - в селе негде проводить ни свадьбы, ни поминки. Есть дом культуры, но там нужен ремонт.

«Добирались на попутках»

Кумар Аксакалов уже планировал заканчивать встречу, но в зал вошли жительницы села Кызылжар.

- Конечно, обидно. Когда к нам едет такой человек, нужно оповещать народ, мы практически не знали об этой встрече и добирались сюда срочно на попутках, - сказала Галина КУЛЬЖАНОВА. - Первый мой вопрос - о газификации села Кызылжар. Нам обещали, что она будет. Но за несколько лет ничего не изменилось. Второй вопрос - об интернете, которого практически нет. А третий вопрос - о закрытии школы в нашем селе.

Аким района ответил, что газификация села в планах на 2024-2027 годы, но есть проблемы с получением технических условий для разработки проектной документации. Проблему интернета аким района описал, как текущую, и обещал решить по мере возможностей.

- По школе у нас 3 года отрицательная динамика, - отметил Муржакупов. - Мы организовали подвоз детей, есть у нас новый автобус. Несколько лет мы держать там основную школу, но теперь придется ее закрывать.

В начальной школе остались всего 4 ребенка, а всего из Кызылжара в Асенкритовку возят 13 детей. Галину Кульжанову такой ответ не устроил. Аким области предложил дополнительно обсудить вопрос сохранения школы и привлечения в Кызылжар новых детей вместе с акимом района.

Три вопроса задали акиму области на встрече с населением района. Наверное, если бы было больше информации о дате и месте встречи, мероприятие получилось бы более продуктивным. Пока же сельчанам приходится самим искать главу области и добираться до него на попутках, чтобы успеть задать свой вопрос.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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