В начале мая торгующие на рынке по ул. Складской сообщали «НГ», что на этой территории проблемы с доступом в Интернет, поэтому клиенты не могут платить безналом, а предпринимателей стали подозревать в сокрытии налогов. Корреспондент «НГ» сегодня, 12 мая, на брифинге в управлении государственных доходов по Костанаю попросил прокомментировать эту проблему.

Жанна Турганова (слева) и Румия Гафурова (справа)

Главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками Румия ГАФУРОВА ответила, что с данным вопросом в управление не обращались.

- Они должны обратиться в АО «Казахтелеком», так как эта организация распределяет интернет, - добавила главный специалист юридического отдела УГД по Костанаю Жанна ТУРГАНОВА. - И если на их заявление там предоставят справку, что в этом районе нет телекоммуникаций и зоны доступа, что у них нет сети, то только в таком случае они могут обратиться в УГД.

- В Костанае на данный момент есть 3 оператора фискальных данных, поэтому справки нужно предоставить от всех, - уточнила Гафурова. - Это АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и ТОО «КаР-Тел» (Beeline).

Фото Андрея СКИБЫ