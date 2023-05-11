Об этом сегодня, 11 мая, сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Алмат ГАПБАСОВ.

На фоне грандиозных планов по строительству в областном центре новых микрорайонов с многоэтажной застройкой нет ни одного проекта, предусматривающего увеличение объема выработки тепловой энергии. При том, что до конца года в управлении строительства, архитектуры и градостроительства планировали представить общественности до 10 проектов детальной планировки новых микрорайонов.

В республиканской бюджетной комиссии утвердили 4 проекта по реконструкции теплосетей Костаная на общую сумму 2,2 млрд тенге. Также в разработке у городского акимата еще порядка 10-12 проектов, которые планируют вынеси на рассмотрение до конца года. Ни один из них не предусматривает повысить мощность системы теплоснабжения.

- Заявок на расширение не поступало, - уточнил Алмат Гапбасов.

Тепловой энергией Костанай снабжает ГКП «КТЭК», которое обслуживает 3 котельных мощностью свыше 100 Гкал/ч и 12 котельных малой мощности.

- Общая располагаемая мощность теплоисточников города составляет 1 364,9 Гкал/час, из которых присоединённая нагрузка - 929,2 Гкал/час, - отметил Гапбасов. - Износ паровых котлов составил 69%, водогрейных котлов – 65%.

На подготовку к предстоящему отопительному сезону в Костанае выделили 231 млн тенге.

- Запланировано проведение работ по капитальному ремонту на ТЭЦ - парового котла № 1, подогревателя сетевой воды и бойлерной установки, на ТЭЦ-2 - парового котла № 5 и водогрейного котла № 3, на котельной № 3 - водогрейного котла № 3, - сообщил спикер.