В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал недавнее задержание полицейского с наркотиками в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел подтвердил факт задержания своего подчиненного.

"Сейчас идет расследование по этому делу. Каждый негодяй, который будет совершать (преступления. - Прим.), будет подвергнут в соответствии с нашим законодательством к установленным мерам принуждения. В отношении него уже избрана мера пресечения - арест. Идет служебная проверка, по результатам которой, если есть лица, которые виновны, будут привлечены к установленной законом ответственности", - сказал Марат Ахметжанов.

Также, по словам министра внутренних дел, понесет наказание и полицейское начальство в Костанайской области.

Напомним, 5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.