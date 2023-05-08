Сотрудника полиции задержали за распространение наркотиков в Костанае
8 мая 2023, 17:03 | Криминал
Сотрудника полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, задержали 5 мая в областном центре во время совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области.
- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК, - сообщает пресс-служба МВД. - Остальная информация в интересах следствия не разглашается.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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