Сотрудника полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, задержали 5 мая в областном центре во время совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области.

- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК, - сообщает пресс-служба МВД. - Остальная информация в интересах следствия не разглашается.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.