"Не май-месяц!" – так говорили в моем детстве, когда требовали закрыть дверь или окно, ссылаясь на то, что на дворе еще стоит прохладная погода. Благо что май-месяц наступил. И погода радует нас теплыми и сухими деньками, самое время приступать к ремонтно-строительным работам!

В прошлом году на улице Мира велись работы по укладке брусчатки. Велись практически до самой зимы. Пару раз зима даже заметала работу и рабочих снегом, но после отступала, давая возможность закончить. Однако не удалось.

В декабре прошлого года "НГ" опубликовала статью "Тайна покрытая снегом", в которой на запрос газеты руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ дал исчерпывающий ответ: «Все работы выполнены в полном объеме. Все работы были приняты и оплачены в полном объеме. Выявленные замечания были устранены в полном объеме. Гарантия на эксплуатацию сроком на три года».

Улица Мира, 14. Работы не завершены

Ранее, в июле прошлого года, о выявленных и тут же исправленных недочетах отчитался заместитеоль акима Рудного Азамат Искаков. Однако многочисленные фото жителей города, в том числе и автора этой статьи, являются доказательством, что ни в прошлом году, ни в наступившем, недочеты, недоделки не исправлены, а состояние уложенной в прошлом году брусчатки оставляет желать лучшего на многих участках.

Итак, снег сошел, обнажив и без того известную проблему. Но теперь это можно доказать фотофиксацией.

Согласно ответу акимата, все работы выполняла подрядная организация ТОО «Самрук Строй Групп» из Костаная. А технический надзор осуществляло ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" из Атырауской области. Должен ли был чиновник из акимата лично убедиться в качестве и объеме выполненных работ, прежде чем подписывать официальный ответ, оставляя под ним свое честное имя? Вопрос риторический.

Весна покажет…

- Гарантия там три года, подрядчик все недочеты должен будет устранить за свой счет. Да, имеет место и плохое качество брусчатки, мы не отрицаем. И весной, когда снег сойдет, могут появиться недочеты. Все это будет устранено, – заявил аким города Куандык ИСПЕРГЕНОВ на встрече с населением 28 декабря прошлого года.

1 февраля Испергенов покидает пост акима. 6 февраля и. о. акима назначается Виктор Ионенко. А 27 апреля аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с депутатами маслихата Рудного назначил Виктора Ионенко на должность акима города.

Не состыковались улицы Мира и Пушкина

Снег сошел. Аким сменился. Тепло настало. Только вот недоделки остались, и не видно, чтобы кто-то попытался что-то исправлять. А зачем? Если и заказчика, и подрядчика все устроило. Согласно документам, работы выполнены и полностью оплачены. Ну и что, что прежний аким заявил о какой-то трехлетней гарантии. Новый аким ничего такого не говорил.

Под грязью где-то новая брусчатка

Вопрос, заданный еще в прошлом году, остается актуальным и сегодня: зачем врать? Извечный филологический спор "ложь или клади" в нашем городе выражается в ямах и провалах, недоделках и перекосах. Наверху лгут, студенты кладут. Кладут брусчатку, кладут на требования по благоустройству. Все вместе кладут на законодательство, будучи абсолютно уверенными в том, что никто и ни за что не будет привлечен ни к какой ответственности.

Съезд около дома по ул. Мира, 14

Надо отдать должное, что даже с плохо уложенной брусчаткой по улице Мира стало намного лучше, потому что раньше тротуара не было вообще. Сейчас хоть пройти можно. Правда, зимой ее не чистили совсем, немного поскребли только, когда ждали президента. Что же касается исполнения, есть вопросы, на которые хотелось бы получить вразумительные, а не оптимистические ответы.

Крыльцо магазина "Автовыбор"

- Они так положили брусчатку, что когда-нибудь покупатель точно ногу подвернет, – говорит продавец Светлана из магазина на улице Мира, 14.

Крыльцо магазина"Строй Мир"

- По улице Мира от Корчагина в сторону Сандригайло вообще нечто сотворили. В спешном порядке содрали бульдозером советскую тротуарную плитку, потом бросили и перебрались на противоположную сторону и уложили брусчатку от ЭКОСа до колледжа. А жителей частного сектора оставили, как говорится, у разбитого корыта, – комментарий от жителя города.

Кстати, на том участке также без изменений.

- Это вы еще в Дружбе не видели!

Ну, тут не поспоришь, в Дружбе с брусчаткой действительно в разы хуже. Видел сам.

Разве так выглядит законченная работа?

- Вечно вы всем недовольны: делаешь - плохо, не делаешь – тоже плохо, – типичный комментарий в соцсети Инстаграм.

Странное решение: вильнуть вправо, объехав коммуникационные колодцы

Что же нам остается? Терпеть и радоваться, что у нас лучше, чем в Дружбе? Или всё же требовать от управленцев четкого выполнения своих обязанностей, слов, обещаний? Есть ли вообще у нас право открывать рот и выражать свое мнение? Как думаете?

Смотрим фото, делаем выводы. Вместе изменим жизнь к лучшему?

Автор - гражданский журналист "НГ"