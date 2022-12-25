«Все работы выполнены в полном объеме. Все работы были приняты и оплачены в полном объеме. Выявленные замечания были устранены в полном объеме. Гарантия на эксплуатацию сроком на три года», - такой ответ дал руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ на запрос "НГ" об укладке брусчатки в 2022 году.

Брошенная брусчатка по улице Мира. Ноябрь

О том, что «все недочеты подрядчик сразу устраняет», отдел ЖКХ сообщал еще в июле. Тогда в акимате отчитались, что «попалась партия некачественной брусчатки», которая была сырой, но подрядчик учел жалобы и всё сразу устранил.

Однако на деле ни один кирпич из некачественной брусчатки, замеченной на ул. Ленина, не был заменен. Очаги отслоившегося стройматериала особенно заметны напротив музыкального колледжа и около магазина "Фикс Прайс".

Так выглядели почти все примыкания к дорогам глубокой осенью. Завершены ли работы, узнаем только весной

Перекресток улиц Мира – Свердлова

Перекресток улиц Мира – Свердлова, напротив школы № 11

Ул Мира - Шевченко. Брусчатку не дотянули до дороги метров 6

Согласно ответу, все работы выполняла подрядная организация ТОО «Самрук Строй Групп» из Костаная. А технический надзор осуществляло ТОО ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" из Атырауской области. Могу только предположить, что надзор происходил удаленно, как и приемка работ отделом ЖКХ. Иначе невозможно объяснитьЮ как «в полном объеме» были осуществлены, приняты и тут же исправлены недочеты.

О том, что на улицах Рудного появится брусчатка, руководство города сообщило еще в марте. В декабре "НГ" отправила в отдел ЖКХ запрос:

«9 марта на портале iagorod опубликовали планы акимата Рудного по благоустройству города к юбилейной дате. В частности, заместитель акима Рудного Ануар Ескатов сообщил: «Займемся улицей Ленина, где тротуары пришли в негодность. На участке в границах от ул. Костанайская до ул. Гагарина, с обеих сторон от дороги, построим тротуары из брусчатки, больше 11 тысяч квадратных метров выходит. Также тротуары из брусчатки планируем построить вдоль автодороги по ул. Мира, на большом участке – в границах от ул. Горняков до ул. П. Корчагина». В статье указаны границы участков, на которых будет уложена брусчатка: ул. Ленина от ул. Костанайская до Гагарина с двух сторон – более 11 тыс кв. м, ул. Мира от ул. Корчагина до ул. Горняков – 3740 кв. м, ул. Сандригайло от улицы Ольховая до улицы Качарская. участок улицы Пушкина 400 кв. м. Между тем все лето велись работы на гораздо больших участках. Улица Сандригайло – практически полностью, улица Мира в границах от ул. Сандригайло до ул. Горняков, улица Ленина практически полностью.

В связи со всем этим просим вас ответить на вопросы:

Какие проекты, связанные с укладкой брусчатки, реализованы в 2022 году? Какова стоимость работ? Откуда взяты дополнительные средства в связи с увеличением количества работ? На какой стадии исполнения находятся работы? Какая (-ие) компания (-ии) выполняли работы по укладке брусчатки? Как и кем производились надзор и принятие работ? Были ли приняты работы в полном объеме? Произведен ли расчет с подрядчиками? Заместитель акима заявил, что обнаруженные во время укладки дефекты были исправлены. Но в реальности ничего не исправлялось. Понесли ли подрядчики наказание за некачественно предоставленную услугу и обязуются ли исправить дефекты?»

Согласно ответу руководителя отдела ЖКХ, работы по укладке брусчатки были выполнены по ул. Ленина (в границах ул. Марите – И. Франко); улица Мира (в границах ул. Горняков-Сандригайло); ул. Сандригайло (в границах ул. Качарская – Мира); ул. Пушкина (в границах ул. Топоркова – Строительная), в районе школы №14 (ул. Горняков 76) аллея по И.Франко, пешеходный тротуар к мостику по ул. Хуторская. Общая стоимость работ составила 391 млн тенге.

Как видно из ответа, площадь работ, запланированных весной и осуществленных за лето, значительно увеличилась. Вдвое или втрое. Между тем дополнительные средства не привлекались, а были взяты за счет экономии.

Есть такая присказка: Быстро. Дешево. Качественно – выберите два. Акимат решил выбрать все три варианта. Но получилось долго, дорого и некачественно.

Я всё лето наблюдал, как велись работы на улицах Мира, Ленина и Сандригайло. На улице Мира бульдозер снял старый асфальт еще в начале июня. Около месяца никаких работ не производилось. В конце июля начали тяп-ляп укладку. То с одного конца улицы, то с другого. Удивлением было обнаруживать одних и тех же ребят в разных концах города через день. То есть, сегодня они укладывают на Мира. Затем незавершенная работа бросается, а эти ребята со всей техникой и инструментами перебираются на ул. Сандригайло. Работают там три-четыре дня и дислоцируются на третий участок. И такая телепортация происходила всё лето, до глубокой осени.

В конце октября - начале ноября, когда еще не выпал снег, начатая еще в июне работа по ул. Мира так и не была завершена. Не завершили ее и когда первый снег растаял, дав еще почти две недели возможность поработать. Сейчас снег покрыл все «недочеты, которые были устранены», но нет. Они лежат под снегом. Кое-где это можно увидеть на фотографиях.

Брошенная брусчатка по ул Мира уже под снегом

В социальной сети Одноклассники я провел анонимный опрос об укладке брусчатки в Рудном и 89,5% опрошенных ответили, что работы не были завершены полностью, осталось много недоделок. К сожалению, привести фотодоказательства не представляется возможным, так как тайна покрыта уже довольно толстым слоем снега.

Кстати о снеге. Если уж город уложил брусчатку, не должен ли он взять на себя заботу по очистке новых тротуаров? Однако можно наблюдать довольно странные решения. Указанный выше тротуар по ул Пушкина (ну да, там всего 400 м, но в отчете звучит намного круче: в границах от и до) не чистится совсем. А вот тротуар в 10 микрорайоне расчищают... паралельно брусчатке. Прямо по газону. Наверное, берегут. Такое же решение замечено в районе оврага по улице Мира, перекресток с улицей Володарского - трактор пробил дорогу там, где вообще нет и не укладывалась брусчатка.

Странное решение - чистить там, где нет тротуаров

Тротуар по ул. Пушкина

Уложенная брусчатка по Пушкина (400 м) никогда не расчищалась

Многие опрошенные утверждают, что во многих местах не были засыпаны швы между брусчаткой и бордюрами, не везде закончены переходы и примыкания тротуаров к проезжей части. В частности, на улице Мира, около магазина "Строй Мир", не закончена работа по подгонке примыкания брусчатки к бордюам, а напротив центра интоксикации так и осталась лежать неиспользованная брусчатка. Ну а что, работы выполнены и оплачены.

«В весенний период 2023 года будет осуществлен осмотр вышеуказанных участков на наличие дефектов, с последующим устранением за счет средств подрядной организации», - сообщает отдел ЖКХ. Ну да, весна покажет кто где клал.

На Сандригайло брусчатку не видно. Но есть кучи песка и щебня

Справедливости ради нужно отметить, что все участки, на которых была уложена брусчатка, нуждались в ней очень давно. Проблема с тротуарами в городе поднималась и освещалась неоднократно. Грязь и слякоть были визитной карточкой Рудного. И вот проблема вроде бы решилась. И это очень и очень хорошо и правильно. Не хватало тротуара по улице Мира, практически не было тротуара на ул. Сандригайло. Теперь там лежит новенькая красивая брусчатка. Правда, под снегом не видно. Но мы-то знаем, что она там есть, и от этого нам на сердце легче.

Незавершенные работы по ул. Мира, 14

Тяжело только на сердце в ожидании весны. А вдруг эта «сырая брусчатка» уплывет со снегом, так же как и весенний, быстрорастворимый асфальт? Тяжело от того, что чиновники постоянно врут. Ну зачем? Ведь никто не заставляет врать именно сейчас. Ведь можно признать, что работы не выполнены так, как хотелось, что с подрядной организацией ведется оспаривание качества выполненных работ. Что надзорная организация блестяще справилась с контролем и зафиксировала всё. И людям приятно, и чиновнику уважение. Но нет, продолжаются отписки. И всё у них хорошо, а этот народ вечно чем-то недоволен, и ничем ему не угодить.

А народ хочет не просто чуть лучше чем было. Народ хочет хорошо и качественно. И для этого налоги платит. И спрашивать хочет народ тоже. Ну когда уже мы… вместе изменим жизнь к лучшему, а?