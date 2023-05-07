Закрывать улицы для проезда начнут во вторник, 9 мая, с 8:00 от городского акимата на ул. Пушкина. Связано это с тем, отсюда стартует движение автоколонны «Жеңіс Сарбаздары – Солдаты Победы», сообщили в пресс-службе акима.

Во время движения автоколонны будут перекрыты следующие улицы: ул. Пушкина (в границах улиц Дулатова-Баймагамбетова); ул. Баймагамбетова (в границах улиц Тәуелсіздік – Шевченко); ул. Победы (в границах улиц Дулатова – Бородина).

Улицы Пушкина и Баймагамбетова будут открыты после проезда автоколонны, а улица Победы будет открыта для движения автотранспорта по мере уменьшения пешеходов в районе Парка Победы.

Кроме того, в этот же день с 9.00 до 11.30 пройдет традиционный легкоатлетический полумарафон «Память». В связи с этим будут перекрыты улицы: ул. Победы (в границах ул. Дулатова-Бородина), ул. Бородина (в границах ул. Победы- пр. Назарбаева), пр. Назарбаева (в границах ул. Бородина до объездной дороги в сторону Аэропорта), ул. Станционная (в границах объездной дороги в сторону Аэропорта и ул. К. Доненбаевой), ул. К.Доненбаева (в границах ул. Станционная-пр. Назарбаева), и объездная дорога в сторону Аэропорта.

На этих улицах будет перекрыта одна полоса движения, встречная полоса будет доступна для передвижения автотранспорта.



Программу мероприятий на День Победы читайте здесь.