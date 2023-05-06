Только слепой не может видеть, как процветает Казахстан! – так неоднозначно высказался однажды Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. И действительно, одним из векторов развития Казахстана стал упор на цифровизацию. В рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» (ПП РК от 12 октября 2021 года № 727) и Эталонного стандарта «Умных» городов РК (утвержденный приказом министра Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 01 июля 2022 года № 227) реализуются проекты по 10 направлениям («Образование», «Здравоохранение», «Безопасность», «Транспорт», «Дорожная инфраструктура», «Городское управление», «Экология», «ЖКХ», «Туризм, культура и спорт», «ИКТ»).

Сегодня, подойдя к водомату "Живая Вода", я был приятно удивлен увидев наклейку: «Купи воду через QR-код». Нужно отметить, что из-за отвратительного качества питьевой воды в системе водоснабжения города, я вынужден уже много лет пользоваться водой из водоматов. В свою очередь, автоматы по продаже воды тоже частенько удивляют. Так, в ноябре прошлого года я был приятно удивлен тем, что воду предлагали купить по акции, в начале по 15 тенге, а затем и вовсе по 5 за литр. Затем водоматы удивили ценой по 30 тенге за литр. Это не было приятным удивлением, учитывая то, что качество услуги не менялось ни от удешевления, ни от удорожания воды. (о проблемах водоматов была заметка). Я давно уже не ношу с собой наличных денег. Везде предпочитаю рассчитываться безналом, хоть в магазинах, хоть в автобусах. Здесь также стоит отметить, что в автобусах города нет безналичной оплаты, но некоторые водители разместили номера каспи-кошельков на выходе, и можно сделать перевод. Так вот, для того чтобы купить пять литров воды, я сегодня специально поехал на автобусе, чтобы была возможность разменять мелочь для водомата.

Но, увидев наклейку, я решил проверить и воспользоваться предложением. Ничего сложного, сканируешь код, выбираешь количество литров и сумму. Нажимаешь оплатить. Конечно тревожно – потому что с водоматом в это время ничего не происходит. На табло ничего не отражается. Но, когда нажимаешь кнопку «старт», водомат ищет где-то в сети оплаченную сумму. И находит! Водичку я купил. Мне удобно и приятно. Больше не нужно разменивать мелочь или переживать, что какая-то копейка не долетит или будет проглочена и не засчитана (да такое бывало частенько).

Является ли это достижением цифрового Казахстана в рамках приказов министров и Президента или это инициатива владельца аппаратов – не столь важно. Мне удобно!

Но всё же есть определенная тревожность. Меня беспокоит один вопрос: цифровизация всех сфер жизни. Что это: удобство или удавка на шее? Вспоминая январские события прошлого года, получившие устойчивое название Кантар, такие удобства вызывают обеспокоенность. Когда в январе Президент просто выключил интернет по всей стране, запустив апокалиптические события на неделю. Как об этом повествует Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 13:16-17 «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Может быть я немного утрирую, но январские события показали, что можно просто одним распоряжением лишить возможности человека передвигаться по городу, покупать еду, получать информацию, а теперь вот еще и воду можно взять под цифровой контроль. В те дни Казахстан потерял 410,3 млн долларов из-за отключений интернета. Будем надеяться, что правительство вынесло необходимые уроки, и такого больше не повториться. А я смогу покупать воду и хлеб, ездить на автобусе, и не носить с собой наличные деньги, просто потому что это действительно удобно. Жизнь меняется к лучшему. Как вам кажется?