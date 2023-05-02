Гидравлические испытания на теплосетях начнут проводить с 10 мая и завершат 12 июня. В разных районах Костаная продолжительность отключения горячей воды также будет разной: в центре почти месяц, в районе КСК - всего 5 дней.

Об этом «НГ» сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК». Ранее на брифинге в КТЭК говорили о результатах отопительного сезона и о том, как подготовить жилые дома к опрессовке.

Жители центральной части города и района КЖБИ и микрорайонов, которые питаются от котельной № 3, останутся без горячей воды 10 мая, дадут ее только почти через месяц - 6 июня.

Потребителям, которые проживают в микрорайонах Аэропорт (питаются от котельной № 12), Юбилейный (БМК-93) и Кунай, горячую воду отключат также 10 мая, но дадут чуть раньше - 18 мая.

Жителям района КСК (питаются от ТЭЦ-2, бывшая котельная № 2) воду отключат только 7 июня, а подключат уже 12 июня.



