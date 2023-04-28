ГКП «КТЭК» после завершения отопительного сезона приступило к ремонтно-профилактическим работам на котельном оборудовании и теплосетях. 10 мая намерено начать опрессовку (гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей повышенным давлением - «НГ») для выявления дефектов.

Об этом сообщили сегодня, 28 апреля, на брифинге в ГКП, куда пригласили также представителей ПКСК, ПТ и ОСИ.

- Когда в нашем городе были ПКСК, в каждой такой организации был человек, ответственный за опрессовку. Как сейчас будут работать ОСИ, мы не знаем, - отметил главный инженер теплового района ГКП «КТЭК» Валерий ГОВОРИН. - Самое главное для председателей ОСИ и вообще потребителей - надежно отключить свои внутридомовые сети входной запорной арматурой, а также установить заглушки для безопасности. У вас должен быть обученный человек, который должен все это знать и уметь.

В Костанае 1 223 многоквартирных дома. Руководство КТЭК обратилось в отдел жилищных отношений акимата Костаная для помощи в бучении специалистов ОСИ и ПТ, чтобы подготовить их к опрессовке теплосетей.

Главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ отметил: по сравнению с Экибастузом и Рудным, где зимой были аварии на теплосетях, в Костанае отопительный сезон прошел без происшествий. Но есть много проблемных моментов.

Вячеслав Плотников (в центре)

- На 26 апреля дебиторская задолженность составляла 1 млрд 454 228 тыс. тенге, из них только от населения - 739 421 тыс. тенге. Мы просим потребителей вернуть эти деньги, - сказал Плотников. - Ремонты надо выполнять, но сейчас мы делаем это за счет тарифа. Возврат этих средств позволит своевременно выполнить ремонтные работы и обеспечить качественное теплоснабжение. Это мой родной город и я хочу, чтобы в Костанае такая ситуация, как в Экибастузе, не повторилась. Мы, конечно, для этого прилагаем все усилия, но надеемся и на поддержку и понимание со стороны населения.

Для выполнения ремонтных работ в 2023 году КТЭК необходимо 455,7 млн тенге. Сейчас предприятие не может закупить материалы для ремонта, расплатиться с поставщиками, даже с основными: ГКП «Костанай-Су» и АО «КазТрансГаз Аймак». Это может привести к ограничению подачи горячей воды.

- Согласно нашим аналитическим данным, износ теплосетей в Костанае достаточно большой - 63%, - сообщил главный инженер КТЭК. - В 2023 году мы находимся на уровне тарифа 2014 года и он не позволяет оплачивать работу наших сотрудников. Это приводит к низкой зарплате. На 24 апреля у нас 130 ваканский, это 16,4% от штата предприятия. Сейчас у нас работают 794 сотрудника. Если уйдут слесари, а нам им нечем будет платить, то будет срыв ремонтной кампании. Мы совместно с антимонопольным комитетом пытаемся поднять тариф хотя бы на уровень зарплаты, чтобы обеспечить достойную оплату труда нашим рабочим.

17 апреля на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщали, что впервые из бюджета выделили 175 млн тенге на теплоизоляцию неизолированных и проблемных участков теплосетей общей длиной 7,5 км. Корреспондент «НГ» спросил на брифинге,как именно будут тратить эти деньги и по какому принципу выбирают участки теплотрасс. На этот вопрос руководство КТЭК пообещало ответить дополнительно.

Фото Андрея СКИБЫ