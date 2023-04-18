Об этом 17 апреля говорилось на аппаратном совещании в акимате областного центра. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что такое финансирование будет предусматриваться каждый год.

Фото из архива "НГ"

- Впервые будет проведена большая работа по теплоизоляции 7 с половиной километров надземных внутриквартальных тепловых сетей, - доложил заместитель акима города Алмат ИСМАГУЛОВ, - на эти цели из бюджета города выделено 175 млн тенге.

На совещании упоминали, что о фактах повреждения теплоизоляции нередко сообщает пресса. «Наша Газета» пишет об этом не то что «нередко» - на протяжении нескольких лет в «НГ» существует специальная рубрика «Оденем «голые» трубы», куда горожане сообщают адреса «раздетых» коммуникаций. До сих пор средства на утепление изыскивала сама теплокомпания.