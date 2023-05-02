Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев озвучил основные моменты, которые планируют пересмотреть в программе льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, изменения в программу планируется внести сразу по четырем пунктам. Один из первых пунктов - это введение первоначального взноса за авто.

"Первый момент - это первоначальный взнос. Его никогда не было, но теперь он составит 15 процентов от суммы машины.

Второй - также по требованию общества и СМИ, а именно, те, кто получили авто, - их Ф. И. О. будут оглашены.

Третий пункт - вносятся изменения в части того, какие авто допускаются для участия в программе. Сейчас программа допускает 10 миллионов суммы кредита и 15 миллионов - сумма автомашины. Мы, возможно, пересмотрим участие таких брендов, как Кia Sportage и Hyundai Tucson. Еще раз говорю, это не окончательное решение, мы это обсуждаем", - сообщил Карабаев в кулуарах заседания правительства.

Завершающий, четвертый пункт, по словам министра, наиболее важный из всех, поскольку касается максимального порога заработной платы заявителя.

"Мы рассматриваем возможность установления максимального порога заработной платы, то есть свыше определенной суммы заработной платы люди не имеют права участвовать, поскольку хотим сделать более доступной программу по авто для тех, кто меньше (зарабатывает. - Прим.)", - добавил глава ведомства.

При этом Карабаев отметил, что для запуска следующей программы автокредитования необходимо собрать в течение месяца еще миллиард тенге.

"Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать программу после того, как средств будут достаточно примерно на 500 машин. То есть это пять миллиардов и выше. Сейчас револьверно есть четыре миллиарда, в течение месяца еще миллиард соберем, потом еще раз объявим программу, также онлайн. Это самый прозрачный механизм", - добавил Марат Карабаев.

Напомним, заявки на программу в первый раз подавались 6 февраля через платформу autonesie.kz. Однако многие претенденты не смогли попасть в пул участников, заполнив заявление даже менее чем за минуту. В Фонде развития промышленности заявили, что нужное количество заявок (761) зарегистрировали за 18 секунд.