Конкурс по 3D-моделированию прошел в Костанае в субботу, 29 апреля. В нем онлайн и оффлайн участвовали 36 школьников. Конкуренцию ученикам костанайской гимназии им. Горького и Физико-математического лицея составили дети из Санкт-Петербурга, Краснодарской и Челябинской области России, Карагандинской области и Лисаковска.

- Конкурс ежегодный, но в 2023 он впервые официально стал международным,- рассказал «НГ» педагог дополнительного образования ГМГ Серик САКАНОВ. - Участников много, мы пропустили всех желающих. Задания в этом году очень сложные, что уже отметили победители прошлых лет. Деталей много, они сложные в исполнении. Чтобы их сделать, нужно хорошо читать чертеж.

Чертежи заданий

Критериев оценки работ у судейской коллегии много. К примеру, в одном задании школьнику предлагается смоделировать 15 деталей, у каждой детали 5 параметров, которые необходимо проверять. Организаторы отмечают, что итоги жюри будет подводить до поздней ночи.

Самая маленькая конкуренция среди самых юных участников. Тем не менее, пятиклассники Злата АНАЦКАЯ и Артем СИМАНОВ сами создают модель трапа.

- Я начинаю с того, что делаю эскиз – это самая сложная часть, - рассказал Артем. – Потом я превращаю плоскую деталь в 3D-модель. И потом вытягиваю недостающие детали. Моделированием я занимаюсь год, пришел потому что захотелось попробовать что-то новое. Пока что мне нравится. Турнир сегодня легкий, потому что соперников мало, а тяжело потому, что соперники умные.

- Мне нравится 3D-моделирование, потому что в финале всегда можно посмотреть на итоговый результат, - добавляет Злата. – Поставить модель на любой фон. Пока для меня моделирование просто увлечение, но надеюсь, что в будущем мне пригодятся эти знания. Пока для меня самое сложное вычислить правильный размер деталей. Я занимаюсь всего полгода, но это уже второй мой конкурс. Зимой я заняла третье место.

Серик Саканов отмечает, что самое сложное для педагога сохранить интерес детей к моделированию. Обычно, в начале года в группу приходят заниматься примерно 50 человек. Удержать в конце года 3-4 учеников уже считается успехом, поскольку после повышенного интереса к чему-то новому детей сложно привлечь к монотонной и кропотливой работе.

На конкурсе в Костанае участники из других регионов в основном участвовали онлайн. Исключением стали только участники из Карагандинской области.

- С командой из Костаная мы познакомились на соревнованиях в Астане, - рассказал учитель информатики Токаревской ОШ Андрей АРЦЫБАШЕВ. – Они увидели нашу модель трехмерную и спросили в какой программе мы работаем. Мы тогда работали в бесплатной онлайн-системе с ограниченным функционалом. Костанайцы подсказали нам, как обзавестись лицензионными программами. На них детям работать понравилось больше, так как там облегчается проработка моделей в разы. Если раньше на создание маленькой машинки уходило 2 недели, то сейчас на это требуется условно 15 минут. Интерес детей, конечно, вырос. Сюда мы привезли четырех участников. Отбирали их учителя из Костаная по работам первого тура.

Ученик карагандинской школы им. Алимхана Ермекова Джахангир АУШАКМАНОВ занимается моделированием уже два года. До этого увлекался робототехникой.

- Для меня сложность в размерах деталей, чтобы видеть, как их потом соединить друг с другом, - отмечает Джахангир. – Я очень волнуюсь, страшно участвовать в большом конкурсе. Я еще плохо знаю процесс сборки и анимации. Надеюсь, что у меня получится сделать все без ошибок.

Костанай выставил сильную команду. С ученицей гимназии им. Горького Алиной БЛОХИНОЙ "НГ" общалась год назад, когда она только вернулась с конкурса, где проектировала модель станка. В этот раз заданием Алины было смоделировать модель небольшой машинки.

- Мы создавали робота на колесной базе, сложность которого заключается в большом количестве деталей с разными вырезами и формами, - говорит Алина. – Я разработала детали, собрала их. Дополнительные задания – сделать сборочный чертеж и спецификацию, создать футуристичное изображение и анимацию. Я не скажу, что справилась на 100%. Я немного не уложилась по времени. Мы недавно участвовали в чемпионате World Skills, где на одно задание давалось 6 часов. Это в два раза больше, чем на соревнованиях в Костанае. Но здесь 30% давались в готовом виде, их нужно только собрать. Но думаю, что результат неплохой. Мне нужно больше опыта, углубляться в инженерные темы и разработку чертежей.

- Я в шоке от конкурса, потому что такой огромный объем работ сделать за столь короткое время, - добавляет ученица 10 класса ГМГ Ангелина ЛИСОВСКАЯ. – Интересно, как все справились с такими заданиями. Соперников я всех знаю, мы уже на опыте, общаемся друг с другом. Поэтому интересно узнать, как мы все выросли в своих навыках.

По итогам конкурса подавляющее большинство призовых мест у костанайцев.

Ученик Школа Место Категория 10-11 лет Артем Симанов Гимназия им. Горького 1 Темирлан Ибрашев Гимназия им. Горького 2 Злата Анацкая Гимназия им. Горького 3 Категория 12-13 лет Ясмин Аубакирова Гимназия им. Горького 1 Александра Барабаш Гимназия им. Горького 2 Иван Сивков Школа-лицей Лисаковска 3 Категория 14-16 лет Сабрина Пролыгина ФМЛ 1 Ангелина Лисовская Гимназия им. Горького 2 Алина Блохина Гимназия им. Горького 3

Фото Георгия ГОВОРОВА