Ученики гимназии им. Горького вернулись в Костанай из Санкт-Петербурга, где принимали участие в финале ежегодного международного соревнования по инженерному 3D-моделированию «Инженеры будущего».

Среди соперников в основном были школьники из России, зато от Костаная - самая многочисленная делегация. Результат – 3 призовых места.

"Отбираем учеников с развитой логикой"

В 2015 году отдел образования акимата Костаная подписал меморандум с фондом «Синергия» и питерской компанией Reksoft, которая занимается созданием программного обеспечения.

- Программное обеспечение условно бесплатное для детей, то есть школьник при желании может получить лицензию на год для работы, хоть и с ограничениями, - объясняет учитель информатики ГМГ Андрей ЛИСОВСКИЙ. – Самое главное в инженерном моделировании - это именно ПО. В 2015 году наш город присоединился к международному проекту «Инженеры будущего». Фонд «Синергия» начал проводить курсы, в ходе которых учителя информатики несколько дней учились работать с программами. Всем дали основы, а дальше уже на энтузиазме, потому что методического материала на русском языке не было и приходилось смотреть ролики в интернете от американских, японских и турецких программистов. Смотрели и делали по ним методички, в которых детям пошагово расписывали алгоритм работы.

Учеников гимназии начинают обучать азам 3D-моделирования еще в начальных классах. Берут тех, у кого развито логические мышление. Во время уроков следят за их работой, а после предлагают попробовать свои силы на дополнительных курсах по субботам. Работают в трех направлениях: робототехника, электроника и инженерное моделирование. В последнем - больше всего достижений.

Сейчас инженерным моделированием в гимназии активно занимаются около 35 учеников. Работают с ними 3 учителя.

- Мы в основном нацелены на создание 3D-моделей технических деталей: подшипников, двигателей внутреннего сгорания, редукторов, - объясняет Лисовский. – Это может быть модель детской площадки, которая есть в каждом школьном дворе. Сейчас мы их видим в жилых массивах, а раньше увидели в одном из заданий соревнований в Екатеринбурге. Если вы слышали, есть соревнования World Skills. Это в основном для колледжей, но в России есть World Skills Junior – для школьников. Во многом наше продвижение связано с тем, что мы влились в российское движение. У нас есть планы создать свою площадку, но это в основном зависит от чиновников от образования. Это, по сути, ранняя профподготовка детей.

Галина ЛИСОВСКАЯ отбирает для обучения учеников 3-х классов.

– За детками мы следим пару месяцев. - объясняет она. - Даем самые простые задания. Помните игрушку «Пирамидка»? Я даю им чертежи, объясняю, что делать, они строят детали пирамиды и потом соединяют их. За несколько занятий все становится понятно. А старшеклассники уже в будущем изучают физику, им уже проще работать со сложными деталями. Навыки развивают годами.

Педагог дополнительного образования Серик САКАНОВ добавляет - юных инженеров моделирования, в первую очередь, учат работать с чертежами.

- Они понимают, что это прямоугольник, а мы сразу объясняем, где у него ширина, длина, высота, где вид сверху и спереди. К примеру, они моделируют штырь, где указан диаметр круга, размер его. С 5 класса я им объясню азы черчения.

"Моделируем детали, собираем двигатель"

Ученица 6 «Б» класса Ясмин АУБАКИРОВА в свои 12 лет занимается моделированием авиационного двигателя. На конкурсе в Санкт-Петербурге она заняла второе место в своей возрастной группе.

- Мне было интересно моделировать двигатели и роботов, - говорит Ясмин. – Не думаю, что здесь что-то сложное. Занимаюсь почти два года и у меня уже есть опыт. Двигатель состоит из нескольких деталей, ты сначала моделируешь их, а потом собираешь в единое целое. Работаю по уже готовому чертежу, в программе рисую 5 деталей, а потом собираю и проверяю их готовность. Двигатель должен правильно работать, и можно в програме проверить, правильно ли он смоделирован. Если есть ошибка, то мы это заметим на экране.

На конкурсе участника давалось одно задание – смоделировать робота Флиппи за 2 часа 30 минут. Костанайцам часто приходилось конкурировать со старшеклассниками.

- Я занимаюсь моделированием уже 7 лет, - рассказывает 17-летний ученик 11 «Б» класса Илья КАСАТКИН, занявший 3-е место. – На отборочном конкурсе моделировали робота-пантографа. Это такой манипулятор, который умеет писать. Сложность детали зависит от того, ключевая ли это деталь. Есть такие, которые делаешь за 30 секунд, а есть такие, где и 30 минут будет мало. В финале конкурса участвовал дистанционно. Я моделировал, как и все, шагающего робота Флиппи. Возможно, где-то поторопился и, наверное, не проверил пересечения деталей при сборке робота. Понадеялся, что все правильно сделал.

Илья в этом году уже поступил в Ленинградский электротехнический институт на специальность инженера по 3D-моделированию. В будущем сможет создавать чертежи и создавать самые разные детали в промышленных компаниях.

Ученик 9 «А» класса Тимур ИМБЕРГЕНОВ пока не определился, куда бы хотел поступить. На конкурсе в Питере он занял первое место.

- Занимаюсь моделированием уже 5 лет, - говорит Тимур. – Для меня это уже не совсем хобби, а больше похоже на работу. Сейчас желания моделировать стало поменьше. Я прихожу на дополнительные занятия и методично развиваю свои навыки.

13-летняя ученица 7 «Б» класса Алина БЛОХИНА тоже участвовала в конкурсе, но занять призовое место не смогла.

Алина Блохина и Алина Ержанова

- Я - самая младшая из старшей группы, - говорит Алина. – Вот, знаете, когда вы не занимаете место, учителя нам сразу говорят, что важен опыт. Но когда проигрываешь, тебе это не важно. Немного разочаровываешься в себе. Я еще не видела таблицу с ошибками, но, думаю, перенервничала или недопоняла задание. Но потом, через время, приходит понимание того, как сделать что-то более сложное. Я, например, сейчас занимаюсь моделированием моторной лодки. В прошлом году мы моделировали марсоход, а в 2019 году задание было – создать модель станка. В лодке важно, как она будет выглядеть, а мотор в первую очередь должен правильно работать. Моделируя лодку, больше следишь за открывающимися дверями и видом палубы. Это считается творческим заданием. Не обязательно знать, как плавает лодка, чтобы создать ее модель. Важно установить правильные размеры и правильно соединить детали. Вот создали мы мотор, он может вращаться, но в реальной жизни не работает. Это уже задача для промышленного моделирования.

Через 2 года Алина хочет попасть на соревнования Hi-Tech, которые считаются более престижными и служат билетом на соревнования уже мирового уровня.

Ученики гимназии часто удивляют своих учителей. 17-летняя Алина ЕРЖАНОВА помогает педагогам готовить чертежи для младших классов.

- Я уже не так много участвую в конкурсах, но ищу какие-то задания и делаю чертежи, - рассказывает Алина. – Чертеж должен делаться по шаблону, но для его создания сложно найти уже готовые чертежи на английском языке. Нужно самим искать шаблоны, самим подгонять под нормы – я этим и занимаюсь. Сложно найти хорошие задания для 5-х классов. То есть, я беру чертежи и меняю их так, чтобы они подходили нам. Учителя все-таки заняты, у них и так много работы.

После конкурса в России ученики гимназии начали готовиться к казахстанскому конкурсу, который пройдет в конце апреля в Костанае.