На прошлой неделе в региональной палате предпринимателей местные перевозчики озвучили проблему - если в этом году они не смогут получить субсидии за перевозки, то будут вынуждены вернуть СПК «Тобол» приобретенные у нее в 2021 году новые автобусы. А значит, стоит вопрос: останутся ли эти в автобусы на дорогах Костаная?

Ситуацию прокомментировал председатель правления АО «СПК «Тобол» Аслан ЖАНЫСПАЕВ.

Забегая вперед, отметим - однозначного ответа он не дал, мотивируя тем, что проблему будут решать по мере ее поступления. Этот срок может наступить уже в третьем квартале 2023 года, когда в Костанае объявят конкурс на организацию перевозок - нынешние участники рынка считают, что не смогут его выиграть из-за недостаточной доли обновленного автопарка.

Жаныспаев подчеркнул - СПК заинтересована в развитии местных бизнес-субъектов. И все же он не исключает вариант, что в Костанай могут и вправе зайти перевозчики из других регионов. Страна же у нас унитарная. Так что, если у кого-то возникнет желание взять вторичный лизинг - под 7% годовых на оставшиеся 5 лет - и приобрести эти автобусы, то в СПК не видят причины, чтобы не совершить аналогичную сделку с другим предпринимателем.

- Мы это пока не рассматривали, потому что этот момент не наступил, - пояснил председатель правления СПК «Тобол». - Если этот факт свершится, конечно, мы будем рассматривать - отдавать ли автобусы другому перевозчику. Если зайдет другая компания на обслуживание перевозок, то мы, конечно, отдадим им. Но сказать, будет это местная компания или нет, я не могу.

Механизм реализации проекта по обновлению автобусного парка в Казахстане реализуется с 2018 года, однако для Костаная он был в новинку. Возможно поэтому возникшая ситуация выглядит, словно вилами по воде писанная.

- Закуп автобусов с целью обновления автобусного парка производился в соответствии с Комплексной программой по развитию автобусных перевозок, утвержденной правительством страны, - сообщил Аслан Жаныспаев. - Программа реализовалась через Фонд развития промышленности. Участие СПК в данной программе являлось одним из основных условий ФРП, оно основывалось на рекомендациях Комитета по защите конкуренции, которым в 2018 году по сути и предложен данный механизм: приобретение СПК автобусов в лизинг с последующей их передачей перевозчикам для осуществления совместной деятельности.

По его словам, ФРП рекомендовал оформить сделку с частными компаниями в виде договора о совместной деятельности. Это трехстороннее соглашение между лизингодателем (ФРП), лизингополучателем (СПК) и компанией-перевозчиком. 20 автобусов приобрело ТОО «ТуристТрансСервис», по 10 - ТОО "Компания STA" и ИП Брунер А. В., по 5 - ТОО «Жарык Жол-1» и ПК «Альтаир».

В СПК заверили, что даже такая форма договора не лишает перевозчиков возможности приобрести автобусы в свою собственность. Главное условие - исполнить все финансовые обязательства. Они рассчитаны на 7 лет, но перевозчики могут погасить платежи и раньше. Другой вопрос - будет ли у них такая возможность? В СПК сказали, что вопрос нужно адресовать в городской отдел ЖКХ.

В СПК «Тобол» неоднократно пытались согласовать с ФРП изменение наименования документа с «договора о совместной деятельности» на «договор аренды».

- Запрос основывался на необходимости подтверждения перевозчиками наличия обновленной техники для сохранения маршрутов обслуживания и получения субсидий, - уточнил Аслан Жаныспаев. - К сожалению, в ФРП отказываются вносить изменения, ссылаясь на озвученные мной выше рекомендации Комитета по защите конкуренции.

По мнению председателя правления СПК «Тобол» перевозчики-партнеры, участвуя в данном проекте, не несут никаких рисков. Напротив, больше рискуют в СПК, потому как компании могут отказаться от платежей, вернуть транспорт, а далее «головная боль» - куда их пристроить - наступает у оператора. Но если и возникнет подобная ситуация, СПК будет вести переговоры с лизингодателем, чтобы автобусы остались в Костанае.

Фото Сауле КУАНБЕК