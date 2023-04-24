Речь идет о приобретенных в декабре 2021 года 50-ти автобусах по проекту обновления парка перевозчиков Костаная. Есть большая вероятность, что уже через три месяца их не смогут выпустить на линии.

Проблему обсуждали 21 апреля на заседании комитета по вопросам транспорта региональной палаты предпринимателей.

Технику приобрело АО «СПК «Тобол» в лизинг на костанайском заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром". Общая сумма закупки - более 2,4 млрд тенге. Лизингодатель - дочерняя структура Банка развития Казахстана АО «Фонда развития промышленности». По имеющимися соглашениям СПК «Тобол» является собственником всех 50 автобусов, однако финансовые обязательства по оплате кредита несут перевозчики, которые и эксплуатируют транспорт. Причем договора аренды у третьей стороны нет, а значит срок действия сублизинга де-юре нигде не обозначен.

- Автобусы не в нашем владении, у нас нет ни документа, подтверждающего право собственности, ни договора аренды. Все паспорта и страховые полисы оформлены на СПК «Тобол», - пояснила заместитель директора ТОО «TTS» Ирина ЛАВРИЧЕНКО. - Кроме того, после истечения договора сублизинга, который мы оплачиваем, не факт, что эти автобусы останутся в Костанае.

В третьем квартале 2023 года должен пройти очередной конкурс госзакупок на организацию пассажирских перевозок в Костанае. Один из критериев определения победителя - наличие определенной доли новой техники. Однако у местных перевозчиках, даже с учетом ранее приобретенной, процент обновления автобусного парка, недостаточен для получения будущих субсидий, отметил на заседании представитель отдела ЖКХ, ПТ и АД.

"Безработным кредиты не дают", - Виктор Мущинский

Перевозчики готовы приобрести новые автобусы. Более того, многие заблаговременно сотрудничают с заводами-производителями, дабы успеть адаптировать технику под местные условия. Директор ТОО «Жарык жол 1» Виктор МУЩИНСКИЙ уже оплатил первоначальный взнос 40 млн тенге, но завершить сделку не может, потому как банки отказывают ему в кредите.

- Безработным кредиты не дают, - пытался убедить костанайских чиновников Мущинский, чтобы они пересмотрели условия договора сублизинга для его пролонгации. - Мне уже начали делать автобусы, а кредит не дают.

Нурдаулет Бисенов (слева)

Заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖК Нурдаулет БИСЕНОВ ответил - пролонгация возможна, но в рамках действующего законодательства:

- Для этого необходимо, чтобы уже имелось определенное количество автобусов. После чего продлится договор.

- 10 лет вы не субсидировали перевозки, как мы могли в то время обновить автопарк? - парировал Мущинский. - Поэтому, если вы не выполнили условия, то давайте будем делать тут какое-то изменение!

По проекту 2021 года Мущинский эксплуатирует 5 автобусов. Если его компания в этом году не примет участие в организации перевозок, то будет вынуждена отказаться от обязательств по лизингу, после чего технику вернут СПК «Тобол». Так поступят и другие перевозчики.

Возникает вопрос - кому отдадут вторичный лизинг? Напомним - гарантий, что техника останется в собственности перевозчика, нет. Значит ли это, что проект по обновлению автобусного парка стоимостью 2,4 млрд тенге, пустят по ветру?

Марат Беркалиев отметил коррупционную составляющую в будущем проекте организации перевозок в Костанае

- Программа есть. Все хотят ездить на новых автобусах, но, работая до 2020 года без субсидий, вы нарушали закон, - обратился к представителям акимата Костаная президент Ассоциации юридических лиц «Автомобильный конвент Казахстана» Марат БЕРКАЛИЕВ. - Было бы своевременное субсидирование, сейчас не возникло бы таких вопросов. Вы хотите столкнуть с рынка тех, кто проработал на нем свыше четверти века. Здесь я вижу коррупционную составляющую - неправильные действия местных исполнительных органов. Никто из перевозчиков не возражает и по мере возожности обновляет автопарк. Просто нужно создать условия, а не выгонять.

Данный вопрос Беркалиев инициировал в правительстве. По его словам, ситуацию обсудят в ближайшее время на заседании с участием министра индустрии и инфраструктурного развития.

- Посмотреть с другого угла на ситуацию, - посоветовал чиновникам заместитель директора АЮЛ. - Нужно, не нарушая закон, решить задачу.

Фото Сауле КУАНБЕК