Соперником костанайского «Тобола» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стал занимавший вторую строчку в турнирной таблице «Актобе».

Капитан «Тобола» Серикжан Мужиков против ивуарийского полузащитника «Актобе» Андерсона Ньянгбо / Фото fc-aktobe.kz

В минувшем сезоне эти клубы стали соответственно бронзовым и серебряным призерами чемпионата, а начиная с 2005 года матчи между ними называли не иначе, как «казахстанское эль-класико». В чемпионате 2023 года клуб из Актобе набрал после шести туров 13 очков и на три очка опережал костанайцев, опустившихся после поражения в шестом туре от «Ордабасы» на седьмое место.

История же противостояния в рамках чемпионатов страны насчитывает 58 матчей, в которых «Тобол» одержал 21 победу, забив 60 голов. На счету «Актобе» 23 победы и 71 забитый гол. Еще 14 матчей завершились вничью. На своем поле костанайский клуб одержал 14 побед в 28 прошедших матчах, забив 33 гола и пропустив 28, в 7 матчах была зафиксирована ничья, а еще в семи удача сопутствовала «Актобе».

Седьмой тур чемпионата Казахстана прошел в честь прославленного футболиста и тренера Курбана Бикиевича Бердыева, который провел 155 матчей в Высшей лиге чемпионата СССР, забив в них 23 гола, и 211 матчей (32 гола) - в первой лиге. Из этих матчей в общей сложности в 159-ти он выступал за «Кайрат», в составе которого забил 33 гола, став в 1983 году с командой победителем первой лиги СССР. В качестве тренера Бердыев работал в клубах Туркменистана, Казахстана, Турции и России. Под руководством Курбана Бердыева казанский «Рубин» дважды становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах и дважды завоевывал бронзовые медали (2003 и 2010 гг.), выигрывал Кубок России (2012 г.), а «Ростов» (Ростов-на-Дону) становился серебряным призером чемпионата России (сезон-2015/2016). В Казахстане Бердыев тренировал «Химик» из Жамбыла (1986-1989 гг.), «Мунайши» из Актау (1995-1997 гг.) и «Кайрат», где после окончания Высшей школы тренеров в Москве в 1991-1993 гг. был помощником главного тренера, а в 1994-1995 гг. после возвращения из Турции и в 2021-2022 гг. был главным тренером, завоевав с алматинским клубом бронзовые медали чемпионата Казахстана (2021 г.) и Кубок РК (2021 г.).

На принципиальный матч с «Актобе» главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич выставил голкипера Ивана Коновалова, защитников Романа Асранкулова, Бояна Младовича, Александра Марочкина и Альберта Габараева, полузащитников Серикжана Мужикова (к), Ивана Рогача и Рамазана Оразова, а также игроков линии атаки Мильяна Вукадинович, Сержа Дебле и Ислама Чеснокова.

Команды очень активно начали встречу, проходившую в манеже «Тобыл Арена», и уже через две минуты после стартового свистка арбитра матча Александра Гаузера из Петропавловска был нанесен первый удар по воротам. Сделали это гости, в составе которых бразильский нападающий Элдер Сантана от левого угла штрафной площади пробил с разворота из-под ноги Марочкина, но мяч пролетел над перекладиной. Ответная атака «Тобола» прервалась в центральном круге, где мяч перехватил защитник гостей Алибек Касым и сделал передачу на левый край Сантане, который, войдя в штрафную площадь, пробил низом в ближний угол ворот, но Коновалов отбил мяч.

Гости продолжали атаковать, используя в основном левый фланг, а вот дальние забросы мяча хозяевами на половину поля соперника к обострению не приводили. На 9-й минуте еще один опасный момент возник у ворот «Тобола» после передачи с левого края в штрафную площадь, на правом краю которой полузащитник «Актобе» Арман Кенесов подобрал мяч и отдал его назад защитнику Адильхану Танжарикову. Подключившийся к атаке капитан гостей пробил из-за пределов штрафной площади по воротам в тот момент, когда нападающий актобинского клуба Максим Самородов перекрывал обзор голкиперу «Тобола». Однако Коновалов в падении сумел отбить мяч на угловой.

Удар по воротам «Актобе» наносит ивуарийский нападающий «Тобола» Серж Дебле / Фото instagram.com/fctobol

Во время контратаки хозяев черногорский полузащитник «Актобе» Милош Раичкович сбил в 25-ти метрах от ворот Чеснокова и при розыгрыше назначенного за это нарушение штрафного удара Рогач нанес первый удар в створ ворот гостей, очень сильно пробив в правый нижний угол, но голкипер актобинского клуба Стас Покатилов в падении отбил мяч. Буквально через две минуты во время атаки «Тобола» по правому краю Мужиков сделал передачу в штрафную площадь Дебле, который от угла вратарской площадки пробил в ближний угол, но мяч попал в штангу и отлетел в поле. Еще через две минуты гости длинным пасом в штрафную площадь попытались вывести на удар Самородова, но вышедший из ворот Коновалов самоотверженным броском в ноги ликвидировал опасность, а затем успел уже за пределами штрафной площади в падении выбить ногами мяч из-под ног попытавшегося перехватить его Сантану.

На 19-й минуте опасный штрафной заработали гости прямо по центру в 25-ти метрах от ворот после того, как в борьбе за мяч там столкнулись Оразов и Кенесов. Сам пострадавший пробил со стандарта, но мяч после его удара пролетел выше ворот. Спустя четыре минуты примерно с такой же позиции, но уже по воротам актобинского клуба пробил с игры Оразов, но мяч пролетел левее ворот.

А на 29-й минуте после подачи защитника «Актобе» Дмитрия Шомко от левой боковой бровки в центр штрафной площади Кенесов, опередив Асранкулова, пробил с ходу в касание по центру ворот так, что даже бросок Коновалова не смог спасти «Тобол» от гола - 0:1.

Воодушевленные гости продолжили свои атаки, а у костанайского клуба реальный шанс сравнять счет возник на 44-й минуте, когда Рогач из глубины поля сделал передачу на ход Дебле. Того откровенно оттолкнул от мяча в штрафной площади грузинский защитник актобинцев Лука Гадрани, после чего нападающий «Тобола» оказался на газоне. Однако арбитр встречи не усмотрел в этом моменте нарушения правил. А на второй минуте компенсированного к первому тайму времени при розыгрыше углового удара у ворот хозяев Вукадинович подобрал выбитый из штрафной площади мяч и сделал длинную передачу на ход тому же Дебле, который переиграл по ходу Танжарикова и, войдя в штрафную площадь, сделал ответную передачу направо успевшему прибежать туда же автору передачи. Однако Вукадинович, пытаясь в касание перебросить голкипера, пробил левее ворот.

Сербский нападающий мог отличится и на пятой минуте второго тайма, когда во время атаки «Тобола» по правому краю Дебле сделал поперечную передачу в центр Мужикову, а капитан хозяев отправил мяч ему на левый край штрафной площади. Вукадинович пробил с ходу по воротам, но в последний момент Танжариков успел в падении подставить ногу, и эпизод завершился угловым ударом. Гости ответили на 53-й минуте ударом со средней дистанции полузащитника из Кот-д’Ивуара Андерсона Ньянгбо, но голкипер хозяев в падении отбил летевший в правый нижний от него угол ворот мяч.

На 55-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, вместо Чеснокова и Оразова на поле вышли Жаслан Жумашев и босниец Йован Илич. Вскоре на острие атаки «Тобола» вновь оказался Дебле, откликнувшийся на подачу с левого края штрафной площади Вукадиновича, но мяч после удара ивуарийского нападающего головой в прыжке с линии вратарской площадки пролетел мимо ворот.

После часа игры Жумашев от центрального круга сделал передачу вперед Дебле, который подключил к атаке ворвавшегося с левого края в штрафную площадь Вукадиновича. Но тому активно мешали нанести завершающий удар сразу два игрока обороны гостей, и эпизод завершился угловым ударом. После его розыгрыша актобинцы сумели организовать быстрый выпад, завершившийся выходом один на один с голкипером Ньянгбо, но Коновалов вовремя покинул свои владения и вышел победителем в этой дуэли.

На 65-й минуте вторая двойная замена в составе «Тобола» вновь коснулась средней и атакующей линий. Вместо Рогача вышел венгр Асмир Сульич, а вместо Дебле - узбекистанец Игорь Сергеев. Однако гости продолжали цепко играть в обороне и при первой же возможности организовывали быстрые атаки, дважды заработав угловые удары. И после розыгрыша второго из них на 69-й минуте «Актобе» удвоил свое преимущество. Автором гола стал Гадрани, замкнувший подачу Самородова от левого углового флажка, выиграв борьбу на «втором этаже» у Асранкулова и пробив головой от правого угла вратарской площадки. Мяч влетел в дальний угол под рукой прыгнувшего за ним вратаря - 0:2.

Автор дубля в ворота «Актобе» Игорь Сергеев / Фото instagram.com/fctobol

Через четыре минуты хозяева провели атаку по левому флангу, откуда Асранкулов перевел мяч в центр Мужикову, тот еще правее Габараеву, который отыгрался с Жумашевым и почти от лицевой линии сделал навес на дальнюю штангу. Откликнувшийся на подачу Асранкулов почти в упор пробил в ближний угол, но Покатилов справился с этим ударом, однако находившийся рядом Сергеев тут же переправил мяч в сетку ворот над голкипером - 1:2.

Через две минуты хороший сольный проход по левому краю до угла вратарской площадки получился у Сульича, но защитники выбили мяч на угловой. Но и гости, несмотря на активные действия хозяев, тоже не отсиживались в обороне. И все же на 86-й минуте счет стал равным. После очередной атаки «Тобола» по левому краю Сергеев сделал передачу Сульичу, который от дуги штрафной площади вернул мяч, а форвард сборной Узбекистана из пределов штрафной площади вторым касанием пробил в ближний угол. Гостям не помог и бросок Покатилова, и мяч от штанги влетел в сетку ворот - 2:2.

Через минуту «Актобе» заработал угловой удар на правом краю атаки, а после его розыгрыша Сантана пробил головой в дальний угол. Коновалов в броске дотянулся до мяча и перевел его в перекладину, а затем Марочкин разрядил обстановку, выбив его за боковую линию. Матч так и закончился боевой ничьей.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ поблагодарил за игру соперников и своих футболистов, отдавших все свои силы на поле:

- Все, над чем мы работали всю неделю, стало видно только в последние 30 минут встречи. В начале было очень тяжело - игра пошла не так, как планировали. «Тобол» - качественная команда, видно, что есть индивидуальное мастерство у игроков. Думаю, это был хороший матч, в котором много эмоций было на поле, четыре гола, много моментов. Я чувствую, что игроки находятся под небольшим психологическим давлением после двух проигрышей, хотя и с «Астаной», и с «Ордабасы» хорошо играли. Это давление чуть-чуть помешало сегодня и в первом тайме. Но мы показали характер и двигаемся вперед. И спасибо болельщикам за поддержку!

«Тобол» поднялся на шестое место, а «Актобе» опустился на третью строчку в турнирной таблице. Е] по-прежнему уверенно возглавляет «Кызылжар», потерявший в этом туре первые очки, сыграв вничью на своем поле с шедшим последним «Каспием» - 1:1. Ничья с таким же счетом, как и в Костанае, была зафиксирована в Алматы, где играли «Кайрат» и «Ордабасы». Не был выявлен победитель и в матче между «Окжетпесом» и «Шахтером» - 1:1. «Астана» поднялась на второе место, набрав три очка в Актау, где ей уступил «Каспий» со счетом 1:2. С таким же счетом «Мактаарал» проиграл «Жетысу» и опустился на последнее место. «Атырау» выиграл дома у «Аксу» (2:1), который также опустился в зону вылета.

В восьмом туре «Тобол» 6 мая на своем поле будет принимать «Кайрат».

А 29 и 30 апреля пройдут ответные матчи 1/8 Кубка РК, костанайский клуб во второй день встретится в Павлодаре с «Аксу». Напомним, что первый матч завершился в Костанае победой «Тобола» со счетом 2:0.