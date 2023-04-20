Состоялись первые игры 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. На этой стадии борьбу повели все 14 клубов Премьер-лиги и две команды, получившие это право по результатам предварительного этапа, на котором играли 16 коллективов. Успешно прошли групповой турнир и стадию плей-офф первого кубкового этапа уральский «Акжайык» и туркестанский «Туран».

©ФК "Тобол"

Соперником «Тобола» на стадии 1/8 финала Кубка РК, победители которой определяются по результатам двух матчей, стала команда из Павлодарской области «Аксу», с которой костанайский клуб встречался на старте чемпионата Казахстана здесь же в манеже «Тобыл Арена» и одержал победу со счетом 3:1. После шести туров команды в чемпионате идут соответственно на 7-м и 12-м местах, при этом костанайский клуб опережает павлодарцев на шесть очков, но, как правило, в кубковых играх это не имеет никакого значения. В предыдущих розыгрышах Кубка РК «Тобол» и «Аксу» встречались лишь один раз в 2019 году, и тогда костанайский клуб также на этой стадии выиграл в гостях со счетом 3:0.

Стартовый состав «Тобола» на кубковый поединок значительно отличался от игр чемпионата. Место в воротах занял Султан Бусурманов, в линии обороны играли Роман Асранкулов, Данияр Семченков, серб Иван Рогач и Тимур Жакупов, среднюю линию составили Бейбит Галым, Самат Жарынбетов, выведший команду на поле с капитанской повязкой, и венгр Асмир Сульич, а в линию атаки были выдвинуты Жаслан Жумашев, Рамазан Оразов и россиянин Павел Киреенко.

В стартовом составе «Тобол» на кубковый матч вышли сразу шесть воспитанников костанайского футбола / Фото facebook.com/FcTobol

Первая четверть часа игры прошла в обоюдных атаках. Хотя хозяева смотрелись несколько лучше, первые удары по воротам нанесли гости, и сделали это экс-игроки «Тобола». На 10-й минуте при розыгрыше штрафного удара на правом краю атаки Бусурманов кулаком выбил мяч из своих владений после удара португальского полузащитника Тони Сильвы, а через три минуты еще один игрок средней линии гостей нигериец Сиди Осачукву пробил метров с 30-ти в правый нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч.

С мячом Павел Киреенко / Фото facebook.com/FcTobol

Первый прицельный удар по воротам гостей состоялся на 21-й минуте, когда Киреенко, получив диагональную передачу со своей половины поля от Сульича, пробежал по правому краю и из-за пределов штрафной площади пробил низом в дальний угол, но голкипер в падении перевел мяч на угловой. После его розыгрыша хозяева заработали еще один угловой удар на этот раз на правом фланге. Жумашев сделал от углового флажка навесную подачу в район 11-метровой отметки, откуда подключившийся к атаке Рогач в прыжке послал головой мяч с отскоком от газона в правый угол ворот мимо голкипера Игоря Трофимца, забив свой первый гол за «Тобол».

После пропущенного гола гости активизировались и сумели нанести три удара по воротам хозяев. На 24-й минуте бразильский защитник «Аксу» Брайан Гарсиа Сильва пробил от левого угла штрафной площади в дальний нижний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой. Через две минуты примерно с этой же точки российский защитник гостей Ислам Жилов пробил в руки правильно выбравшему положение голкиперу. А еще через три минуты белорусский нападающий Андрей Соловей уже от правого угла штрафной площади нанес удар низом в ближний угол и вновь мяч пролетел рядом со стойкой.

На 35-й минуте захватившие инициативу гости заработали угловой удар на правом фланге, после розыгрыша которого Рогач выбил мяч головой за пределы штрафной площади, где Сульич пяткой сделал пас своему капитану. Однако Осучукву перехватил передачу и метров с трех от дуги штрафной площади пробил в правый угол. Мяч скользнул по руке прыгнувшего за ним голкипера и попал в штангу, от которой отлетел в поле.

На 43-й минуте, прервав очередную атаку гостей, Рогач со своей половины поля сделал длинный заброс вперед на Оразова, но того уже в штрафной площади на мгновение опередил вышедший из ворот голкипер и выбил мяч за боковую линию. Буквально следом гости провели быстрый выпад, и Соловей из центра половины поля хозяев сделал передачу на левый край на ход Брайану Сильве, который ворвался в штрафную площадь и с близкого расстояния пробил в дальний угол, но Бусурманов в падении выбил мяч.

Гости активнее начали и вторую половину матча. На 51-й минуте Жилов дальним ударом забросил мяч в штрафную площадь, где тот же Брайан Сильва попытался в прыжке головой перевести его в ближний нижний угол ворот. Однако мяч, коснувшись перчаток бросившегося за ним вратаря «Тобола», попал в штангу и отлетел в поле.

На 57-й минуте наставник костанайского клуба сербский специалист Милич Чурчич провел двойную замену, выпустив на поле вместо Киреенко узбекистанского нападающего Игоря Сергеева, и боснийца Йована Илича, сменившего Жарынбетова, передавшего капитанскую повязку Жакупову. Гости продолжили свои атаки, и на 59-й минуте вышедший во втором тайме кыргызстанский защитник Кайрат Жыргалбек уулу пробил с линии штрафной площади в правый верхний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Вскоре в составе «Тобола» появился еще один атакующий игрок - серб Мильян Вукадинович, который сменил на поле Галыма. После обмена затяжными атаками «Тобол» провел быстрый выпад, в ходе которого Сергеев, получив на левом краю ответную передачу от Сульича, добрался до штрафной площади, но его удар блокировал защитник, от ноги которого мяч улетел на угловой. При его розыгрыше подачу Жумашева на ближний край вратарской площадки замкнул ударом головой Сергеев, поразив ближний нижний угол ворот. Однако после видеопросмотра арбитр встречи Руслан Султангалиев из Атырау отменил взятие ворот, определив у находившегося перед воротами Вукадиновича положение «вне игры».

Перехвативший инициативу «Тобол» продолжал атаковать, а усилить атакующие действия была призвана двойная замена на 84-й минуте, когда вместо Жумашева на поле вышел Ислам Чесноков, а вместо Сульича - серб Боян Младович. Гости тоже не отсиживались в обороне, и на 85-й минуте вывели на ударную позицию также вышедшего на замену сербского полузащитника Николу Эскича, который метров с 25-ти из центра пробил в правый нижний угол ворот, но Бусурманов в падении парировал удар. Однако вскоре мяч вновь оказался у игроков «Аксу», и уже в тот же угол с дуги штрафной площади пробил Брайан Сильва, но на этот раз голкипер «Тобола» зафиксировал мяч в падении.

До конца основного времени счет не изменился, а когда шла заключительная минута добавленного времени, Рогач со своей половины поля почти от углового флажка у правой боковой бровки сделал длинную передачу на половину поля гостей на выход Вукадиновичу, который выиграл забег в сторону ворот «Аксу» у защитника павлодарцев Улара Жаксыбаева и с линии штрафной площади послал мяч в сетку ворот, перекинув его через вышедшего навстречу голкипера.

Победа со счетом 2:0 стала для «Тобола» хорошей заявкой на выход в четвертьфинал Кубка РК перед ответной встречей, которая состоится в конце апреля в Павлодаре.

В остальных семи кубковых матчах были зафиксированы еще четыре домашние победы.Лидер чемпионата «Кызылжар» разгромил на своем поле «Жетысу» - 3:0, а с еще большим счетом «Астана» выиграла у «Кайсара» - 5:1. «Шахтер» выиграл в Караганде с минимальным счетом у «Окжетпеса» - 1:0, а «Кайрат» победил «Акжайык» со счетом 2:1, при этом победа для алматинского клуба стала волевой.

Уступили на своих полях в первых матчах «Каспий», проигравший с минимальным счетом «Турану» - 0:1, и «Ордабасы», после разгромной победы в чемпионате над «Тоболом» сенсационно не справившийся в Шымкенте с «Махтааралом» - 1:2. Единственная ничья была зафиксирована в Актобе в западноказахстанском дерби между «Актобе» и «Атырау» - 2:2.

Следующий матч «Тобол» проведет в воскресенье, 23 апреля. В рамках 7-го тура чемпионата Казахстана на своем поле он встретится с «Актобе». Начало в 16:00.