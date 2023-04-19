Второе заседание по исковому заявлению Руслана КОНАКБАЕВА к отделу жилищных отношений и акиму Костаная прошло в административном суде 18 апреля в режиме онлайн. Истец требует от чиновников доказательств того, что система продвижения очереди на жилье работает без ошибок и сбоев.

Руслан - сирота, инвалид I группы. В 2013 году он встал в очередь на получение жилья из госжилфонда по категории «дети-сироты» под номером 2 162. Сейчас его номер - 835. В базе информационной системы Kezekte.kz отсутствуют данные о получивших жилье детях-сиротах, начиная с 2018 года. В 2017 году указан только 1 человек.

На первом заседании Конакбаев говорил про ошибки в работе системы. Чиновники в ответ заявляли, что это маловероятно, и добавляли - их постоянно проверяют сотрудники Агентства по делам госслужбы.

18 апреля акимат предоставил суду предписание прокуратуры Костаная об устранении нарушений от 8 января 2021 года, чтобы доказать - ошибки были, но их устраняют. Прокуратура выяснила, что акимат, которым тогда руководил Кайрат Ахметов, незаконно предоставлял жилье своим же сотрудникам, при этом нарушал права детей-сирот и не проводил работу по инвентаризации списков очередников. Всего при проверке установили 14 фактов незаконного предоставления жилья.

Адвокат Конакбаева Мила НАВАСАРДЯН ходатайствовала о предоставлении списков очередников с 2008-го по 2013 годы, чтобы понять - исключали кого-то из очереди или нет.

- Это личные данные очередников! - ответил представитель отдела жилищных отношений Владимир МОИСЕЕНКО. - Мы не имеем права их вам предоставлять!

- В предоставленных вами документах отсутствует полная информация, поэтому мы не можем отследить правомерность ваших действий, - пояснила Навасардян. - Суд вправе запрашивать любую информацию для всестороннего рассмотрения дела.

- В базе Kezekte.kz указан последний год выдачи квартир - 2017-й. Мы просим предоставить сведения, кто и когда получил квартиры, а в вашем списке такой информации нет, - добавил Конакбаев. - Вы явно не хотите предоставлять суду эти данные!

Судья удовлетворил ходатайство о предоставлении сведений обо всех получивших квартиры из госфонда с 2008-го по 2013 годы.

Следующее заседание назначено на 27 апреля.

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