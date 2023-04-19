Инцидент произошел вечером 17 апреля. Жители дома на углу улиц Ленина и Качарской записали видео, как мужчина и женщина ловят собак на пустыре. Очевидцы посчитали, что собак избивают, потому записали видео и вызвали полицию. Сегодня, 19 апреля, стало известно, что собак тогда ловили их хозяева.

- Установлено, что собаки сбежали со двора дома, на них не было ошейников. Хозяева нашли их и при попытке отлова одной из них неудачно накинули веревку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Когда собаку освобождали от петли, она жалобно скулила, поэтому создалось впечатление, что женщина и мужчина избивают животное.

Владельца собаки привлекут к административной ответственности по ст. 407 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение правил содержания и выгула домашних питомцев», которая предусматривает штраф в размере 10 МРП.

Также с владельцами проведена профилактическая беседа: их предупредили об ответственности за жестокое обращение с животными.