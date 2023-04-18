Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
18 апреля 2023, 15:49 | Происшествия
Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в 21:13. Жители дома на углу улиц Ленина и Качарской увидели, как мужчина и женщина бьют собак на пустыре возле деревьев. Происшествие очевидцы сняли на видео и вызвали полицию.
Кадр из видео
- Женщина держала собак, мужчина избивал. Грузили тоже они. И еще один водитель газели был, - сообщили очевидцы. - Мы ждем звонка полиции, обещали позвонить. Мы готовы написать заявление на жестокое обращение с животными.
В полиции Рудного сообщили, что данный факт зарегистрирован.
- В настоящее время устанавливаются участники события для привлечения к ответственности, - сообщили в ведомстве.
Видео очевидцев доступно в нашем Telegram-канале
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