Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в 21:13. Жители дома на углу улиц Ленина и Качарской увидели, как мужчина и женщина бьют собак на пустыре возле деревьев. Происшествие очевидцы сняли на видео и вызвали полицию.

Кадр из видео

- Женщина держала собак, мужчина избивал. Грузили тоже они. И еще один водитель газели был, - сообщили очевидцы. - Мы ждем звонка полиции, обещали позвонить. Мы готовы написать заявление на жестокое обращение с животными.

В полиции Рудного сообщили, что данный факт зарегистрирован.

- В настоящее время устанавливаются участники события для привлечения к ответственности, - сообщили в ведомстве.

Видео очевидцев доступно в нашем Telegram-канале