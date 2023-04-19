Баттл Street Dance Event from North Kazakhstan прошел 16 апреля в баре Pushkin. Участвовали около 150-200 танцоров - дети, подростки и молодежь до 30 лет в категориях Hip Hop и Waacking в классах Kids (дети до 10 лет), Beginners (с опытом не более 2 лет) и Pro (с опытом более 2 лет).

Баттл в категории Hip Hop для детей до 10 лет

Впервые в Костанае провели баттлы в номинации Kill the waacking beats (играет только waacking музыка, в основном в жанре диско, но танцевать можно в любом стиле) и в категории All Styles 2х4 (соревнуются танцоры разных категорий и возрастов в командах). В последней участвуют 16 танцоров (если их больше, проводят отборочный баттл). Их в случайном порядке разбивают по парам. Победившая команда забирает одного человека из проигравшей и остается 4 пары по 3 танцора в каждой. В результате в финале участвуют две команды по 4 человека в каждой.

По сравнению с баттлом, который проходил в декабре прошлого года на импровизированной сцене в ТРЦ Kostanay Plaza, нынешний намного масштабнее - костанайский организатор ивента, тренер и преподаватель танцев в стиле Hip Hop в студиях Crazy Dance, Art Studio Home и Dream Dance Сабыржан ЖУМАГУЛОВ (Zhuma) пригласил организаторов и фотографов и видеографов из Алматы Никиту ПУТЕЙЧЕВА (Gyoza) и Анастасию ЛИТВИНОВУ (Navi).

Сабыржан Жумагулов (слева), Анастасия Литвинова и Никита Путейчев

- Организация баттлов - это всегда очень сложный процесс, всегда есть моменты которые нужно решить за короткое время, чтобы всем участникам было комфортно выступать, - рассказал Сабыржан. - Цель этого ивента - сделать так, чтобы на севере нашей страны была очень мощная площадка для танцоров из разных городов.

На баттл приехали участники и судьи из Астаны, Алматы, Караганды и Бишкека, что сделало его международным.

- В Алматы проходит очень много баттлов. Хотелось бы, чтобы и в Костанае ребята проявляли больше активности, - говорит Анастасия Литвинов. - У вас на баттле очень атмосферно, костанайцы - крутые. И хочется, чтобы этого было еще больше!

Для создания атмосферы освещалась только сцена в центре круга из диванов и стульев, на которых сидели зрители и другие участники баттла. Темноту разбавляли гирлянды на стенах. За музыкальное сопровождение отвечала DJ Anelle, ведущий - МС Oleg Hope.

- Я считаю, что в Костанае очень большой потенциал у танцоров, как и у судей, которые приехали на баттл, - поделился мнением Никита Путейчев. - Это нереальный уровень, даже по сравнению с Алматы. Но хотелось бы, чтобы костанайские танцоры более активно все это поддерживали, чтобы ваши танцоры были более сплоченными. Хочется, чтобы танцевальное движение было развито не только на юге, но и на севере.

По словам Сабыржана Жумагулова, что местные власти не финансировали проведение баттла. Бюджет формируется из взносов участников за регистрацию и платы за мастер-классы. Так как этих средств часто не хватает, организаторы привлекают спонсоров.

- У нас также очень тщательный процесс выбора судей, - отмечает Жумагулов. - Важно, чтобы он еще не был в нашем городе, чтобы был свежий взгляд. Во-вторых, для судейства мы выбираем самых топовых танцоров, которые могут прокачать наших местных ребят и тех, кто приехал из других городов. Если привозят очень крутого судью, остальные видят, что это круто, и сами проявляют желание приехать к нам. Чаще всего мы находим судей, диджеев и ведущих, когда сами приезжаем в другие города. Там и знакомимся.

Судья в категории Hip Hop Бектур АЙТБЕКОВ (Beka Nimble) приехал из Бишкека, где представляет танцевальную команду Nimble Family. Он победитель многих баттлов в Кыргызстане, Казахстане и России.

- 15 апреля я проводил мастер-классы по танцам и уже тогда чувствовалась крутая атмосфера, - отмечает Бектур. - Я отсудил уже очень много фестивалей, у вас я заметил очень высокий уровень подготовки у многих ребят. Им нужно развивать и продвигать свой стиль и приезжать в другие города.

Айтбекову 24 года, уже 9 лет он танцует Хип-хоп. Самыми значимыми достижениями читает победу на баттле Energy в Челябинске.

Танцоры в категории Hip Hop Beginners (танцоры с опытом не более 2 лет) обнимаются после баттла

В категориях Hip Hop Kids и Beginner в финал вышли 10-летняя Ляззат ДЮСУПОВА (заняла 1-е место в категории Kids) и 11-летняя Айлин НУРМАГАМБЕТОВА (1-е место в категории Beginners), обе из Астаны. Айлин занимается танцами 6 лет, Ляззат - 5.

Айлин Нурмагамбетова (слева) и Ляззат Дюсупова

- Мне очень нравится атмосфера на этом баттле: как люди тебя поддерживают, - поделилась впечатлениями Айлин. - Вообще этот движ - он особенный. Я думаю, нужно чаще посещать такие ивенты, ведь это поддержка танцоров. Мой любимый элемент в хип-хопе - это грув, он же кач.

- Тут особенный вайб (атмосфера - «НГ») - все такие заряженные и веселые. Я думаю, у костанайцев очень сильный уровень подготовки, особенно по вакингу, девочки рвали прям. В хип-хопе тоже хороший уровень, - рассказала Ляззат. - В хип-хопе мне нравится вайб, в нем много свободных движений.

Категория All Styles 2x4 - одна из «фишек» ивента Street Dance Event from North Kazakhstan

Хоть категории Breakdanceи не было, здесь был и единственный на соревнованиях би-бой - костанаец Нурнияз САГИНДЫК (B-boy Nes). Он участвовал в номинациях All Styles и Kill the waacking beat. Брейкдансом занимается около 7 лет.

- Я стараюсь достаточно часто принимать участие в баттлах: в декабре танцевал на Feel the steel, выезжаю в Астану, Кокшетау и другие города, - рассказал Нурнияз. - Участие в баттлах дает тебе незаменимый опыт, если к нам приедут люди из села в нашей области, они наберутся опыта и в дальнейшем могут выезжать дальше за пределы области, выбиться на другой уровень. Но нужно начинать с малого, с таких ивентов, например.

В брейкинге би-бой предпочитает элементы Power Movie - сложные в техническом плане акробатические элементы, которые требуют опыта и хорошей физической подготовки. Например, стойки на руках, вращение на голове.

В категории All Styles в финале сражались две команды, состав сборный. Первая: Gyoza (Алматы), Tuman (Рудный), Lexav (Костанай), Айлин Нурмагамбетова (Астана). Вторая: Kostalina (Костанай), Girl Bad Blood (Алматы), Асия (Костанай) и B-boy Nes (Костанай). Нурнияз удивил всех связкой из акробатических элементов брейкинга, но, к сожалению, его команде не удалось победить.

Судья в номинации Waacking Зура САГЫНДЫКОВА (Zuzu) приехала на баттл из Астаны. Она - танцовщица, преподаватель и хореограф в таких направлениях, как вакинг, хип-хоп и хаус, руководитель танцевальных команд S.I.M и Waackattacke.

- В Костанае нереально-шикарный уровень вакинга, очень высокий, ведь даже в категории Kids малышки выдавали очень хорошие выходы и результаты, - говорит Зура. - Мне понравилось, что танцуют уверенно и осознанно, танцуют понятные вещи, знают, с чем они работают, и за этим наблюдать было одно удовольствие. В категории Beginner тоже хороший уровень, судить было сложно, у всех девочек своя изюминка, но у меня есть свое видение вакинга и это помогло мне сделать, думаю, правильный выбор. Самое главное в моей оценке - это умение преподносить классные формы: в теле, рук и кистей, головы, ног. И делать это не как робот, а с чувством и любовью. Искренне! Тогда это выглядит красиво и естественно.

Баттл в категории Waacking Kids

16 апреля «НГ» публиковала видео баттлов в своем Telegram канале. Многие подписчики назвали танцы детей в направлении вакинг пошлыми. Зура Сагандыкова прокомментировала эту ситуацию:

- Я понимаю, что наш менталитет, возможно, не совсем готов к тому, чтобы дети так танцевали. Но сегодня я ни разу не увидела никаких переборов в этом плане, чтобы дети танцевали как-то чересчур пошло. Для меня это кажется наоборот женственностью, и если девочки занимаются вакингом они точно раскроют в себе уверенность и женственность, умение владеть своим телом, преподносить себя, как красивая, элегантная и любящая себя девушка. Поэтому, если посмотреть на это с другого угла, то это очень красиво, естественно и искренне. Посмотрите спортивно-бальные танцы - тоже очень близко расположены для меня эти направления, там тоже изящность, грация и красота и тоже маленькие дети в таком же образе танцуют. Это классно, это надо поддерживать, а не закрывать, не заглушать потенциал в детях.

В финале баттла в категории Waacking Kids встретились Элина Залиева и Ляззат Дюсупова

В категории Waacking Kids победила 8-летняя Элина ЗАЛИЕВА из Костаная. Она уже третий год занимается вакингом в танцевальной студии Crazy Dance.

Элина Залиева и Ляззат Дюсупова

- У меня только хорошие впечатления после баттла, не верится, что я в финале! - сказала Элина. - Я уверена в своей победе, хотя соперницы очень сильные. Думаю, встречусь с девочками из Астаны в финале.

В финале она встретилась с уже знакомой нам Ляззат из Астаны и победила.

После пары лет затишья из-за пандемии танцоры в Костанае стараются делать ивенты масштабными. В планах - поездки в другие города, а также проведение еще более масштабных баттлов.

Фото Андрея СКИБЫ