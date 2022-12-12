Танцевальный баттл Feel the steel провели в воскресенье, 11 декабря, на импровизированной сцене в ТЦ Kostanay Plaza в трех категориях: kids (дети в возрасте до 10 лет), beginner (дети, которые занимаются около 1,5 года) и pro или open номинация (профессиональные танцоры).

Хип-хоп - баттл один на один. Одежда и движения танцоров очень свободны, задача здесь - «прокачать» музыку

В каждой номинации участвовали в среднем от 10 до 50 человек, выступавшие в направлениях вакинг, хип-хоп, брейкданс, экспериментал, денс хол и ол стайл (в нем могут принимать участие танцоры разных стилей). Участие принимали воспитанники костанайских танцевальных студий Interdance, Crazy Dance, Art Studio Home, Dream Dance, а также все желающие.

Корреспондент «НГ» посмотрел на соревнования в категориях kids и beginner.

Возле елки собралось несколько десятков человек, играла зажигательная музыка, ребята отрабатывали разные элементы разных стилей, рядом можно было увидеть девочек, танцующих вакинг, и мальчиков, выполняющих трюки из брейкданса.

- Я пришла сюда не чтобы победить, а просто испытать себя, попробовать, услышать мнение судей, исправить свои ошибки и понять, чего мне не хватает, увидеть фишки у других участников, - рассказала "НГ" участница баттла в направлении вакинг София ЧУМАК. - У людей сильная энергетика и видно, что многие приходят сюда не просто поучаствовать, а искренне хотят выиграть. Я же 2 года занимаюсь в школе танцев Interdance у Ксении Филипенковой. Вакинг мне очень нравится - танцуешь не только руками и телом, но и душой, ты отдыхаешь в это время.

- Я занимаюсь брейком уже 8 лет и хочу сегодня выиграть на соревнованиях, - рассказал участник в направлении брейкданс Дмитрий. - Мои любимые элементы в брйкинге - хедспин (кручение на голове - «НГ») и гелик (вращение на полу за счёт маховых движений ног - «НГ»), а также флажки (стойка) на руках.

Через несколько минут ведущие объявили о начале баттла. Первыми были 37 девочек в возрасте до 10 лет, которые по очереди танцевали вакинг.

Вакинг от остальных стилей отличают быстрые движения руками, одежда участниц менее свободная, чем в хип-хопе

Ведущий баттла, который представился, как Витя O'neel, подбадривал участников и просил публику также поддерживать их. За музыку отвечали DJ Kleo и DJ Anelle из Астаны

Вакинг отличается постоянными движениями руками, сгибаниями их в локтях, девочки исполняли его под музыку в стиле диско. Некоторые участницы совмещали с танцами акробатические приемы, например, одна девочка села на шпагат.

Посетители торгового центра собирались в круг - посмотреть, что происходит возле елки, либо наблюдали с площадки на втором этаже.

После объявления победительницы начался более ритмичный этап - хип-хоп. Среди участников появилось несколько мальчиков. Баттл проходил в формате 1 на 1, то есть между двумя танцорами судьи определяли лучшего. Одежда у танцоров более свободная - в основном худи и футболки, спортивные штаны с кроссовками. Музыка сменилась на хип-хоп и электроникут с «качающим» ритмом. Некоторые танцры исполняли элементы брейкинга.

Баттл в стиле хип-хоп между Аидой и Глебом

В номинации хип-хоп (kids) победила Аида СЕЙДАЛИНОВА.





- Я занимаюсь танцами почти 2 года, хожу в студию Dream Dance, - рассказала «НГ» Аида. - У меня были сильные соперники, но мне удалось победить.

Брейкинг традиционно отличается большим количеством мальчиков, так как здесь больше силовых и акробатических элементов. Но, так как он относится к хип-хоп культуре, много движений взято из этого направления, поэтому несколько девочек в баттле тоже приняли участие.

Помимо хип-хоп музыки, танцевали и под традиционные для брейкданса фанк и соул, которые отличаются более легким и «ломающимся» битом, в нем много пауз - это сделано специально, чтобы танцор мог на время замереть или сделать элемент фриз (техника бибоинга, которая заключается в прекращении движения, обычно в интересной позе, или в позе, в которой трудно удерживать равновесие - «НГ»). В итоге победителем в этой номинации стал Никита ПЕТРУКОВИЧ.

- Мы хотели организовать этот баттл еще в прошлом году, в ноябре, и встретились с очень многими трудностями, - рассказал "НГ" организатор баттла Feel the steel Сабыржан ЖУМАГУЛОВ (танцевальный псевдоним - Zhuma). - Хотя бы из-за того, что у нас не привыкли к такому. Поэтому цель этого мероприятия - вывести баттлы в массы, чтобы все люди, которые не занимаются танцами, видели, что у нас это есть. Такое часто практикуется в Астане и Алматы, в любых крупных городах. Раньше у нас в городе часто было много разных небольших ивентов, или же очень больших, но не как «Парковка стилей» (самый крупный танцевальный баттл в Костанайской области - "НГ"). Сейчас, к сожалению, "Парковка" не проводится, но, надеюсь, организаторы вернут ее и опять покажут свой офигенный стиль. На баттлы повлияла пандемия, мы пытаемся возродить эту традицию.

«Парковка стилей» проходила на парковке автосалона «Автодом Motors», так как там все стены расписаны граффити в стиле хип-хоп, освещение направлено в основном на танцпол, все это создает особую атмосферу.

- Вообще я считаю, что танцевальные баттлы в Костанае развиты слабо, потому что чаще всего все ивенты проходят закрыто - внутри своих студий. Это круто, что они занимаются танцами, но печально, что другие люди это не видят, - отмечает Сабыржан. - Я часто танцевал в других городах Казахстана и в Челябинске, мы сейчас пытаемся выйти на их уровень. Там активно спонсируют такие мероприятия, а у нас для победителей выделяются небольшие призы и все. Поэтому у нас проблемы с организацией и по деньгам мы уходим в минус на 100-200 тысяч тенге. Можно сказать, что мы занимаемся благотворительностью, альтруисты чистой воды!

Жумагулов преподает в трех из пяти танцевальных студий Костаная. Он отмечает, что Interdance и Crazy Dance обучают танцам уже более 10 лет, их танцоры выезжают на соревнования в другие города и забирают первые места. Недавно ребята из Crazy Dance были на баттле Face to Face в Алматы забрали первые места в четырех номинациях из восьми.

- Сейчас мне 28 лет и в танцы я пришел еще 7 лет назад - в 21 год, - рассказал Сабыржан. - Меня впечатлили их свобода и самовыражение. Начинал заниматься со стиля хип-хоп. Мне нравится напор в этом стиле - если в вакинге очень активно работают руки, в хип-хопе акцент идет на bounce (кач) - то есть, нужно двигаться в ритм музыки, качать. Для своего развития занимался также брейкингом, паппингом, локингом, пару раз посещал мастер классы по хаусу и денс холу. Каких-то любимых танцевальных движений у меня нет, но нравится «волна» - люблю ее текучее состояние.

Фото Андрея СКИБЫ