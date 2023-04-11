По данным Рудненской городской поликлиники, опубликованным сегодня на странице медучреждения в Инстаграм, в Рудном не привиты по возрасту 82 ребенка. Причины - медотводы или отказы родителей, сообщает портал ИА "Город".

10 апреля стало известно о втором случае заболевания в Костанайской области. Он был зарегистрирован в Рудном. Как и первый ребенок, этот также не прошел вакцинацию по причине отказа родителей.

«После проведенных профилактических бесед с родителями, вакцинация детей этой категории началась. Среди лиц до 30 лет не привито 30 человек», - сообщает поликлиника.

Корь – острое вирусное заболевание, нередко дающее осложнения.

Первые симптомы кори схожи с ОРВИ: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боли в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония, бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медицинской помощью и наличии тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственная защита от кори - это вакцинация.

Согласно прививочному календарю, в Республике Казахстан вакцинация против кори проводится двухкратно: первая - в возрасте 1 года, и вторая - 6 лет. Если по каким-либо причинам сроки плановой вакцинации были пропущены, привиться можно в любом возрасте. Для вакцинации против кори используется вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП)

В целях профилактики кори рекомендуем проверить прививочный статус своего ребенка и себя (в прививочном кабинете поликлиники), в случае отсутствия вакцинации, получить прививку против кори.