Об эпидситуации по кори на брифинге, прошедшем 6 апреля, рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА.





- У нас в области 5 апреля зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай кори, - сообщила Досумова. - Заболел 2-летний ребёнок, не привитый против кори по причине отказа родителей от вакцинации. При проведении эпидемиологического расследования установлено, что ребёнок с 17 по 20 марта текущего года выезжал на территорию Российской Федерации. Данный случай кори расценивается как завозной. Для справки - ухудшение эпидситуации по кори отмечается в странах ближнего зарубежья: Украине, России, Киргизии. В Казахстане также отмечается осложнение ситуации по кори. По состоянию на 30 марта зарегистрировано 107 лабораторно подтверждённых случаев. Из числа заболевших 70% не были привиты по причине отказа от вакцинации или медицинских отводов

Гулим Досумова напомнила, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы. Оно протекает с высокой температурой, головной болью, общей интоксикацией, кашлем, коньюктивитом, характерной сыпью на теле, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. Корь характеризуется максимально высокой заразностью, достигающей 100%. То есть, после контакта с заболевшим заболеют все лица, не привитые против кори.

Корь опасна осложнениями. Среди них значительное снижение зрения, менингоэнцефалит, коревая пневмония, глухота. Возможен даже летальный исход. Летальность составляет 1 случай на 500 заболевших.

Особо Гулим Досумова отметила, что единственным способом защиты от кори является вакцинация. Для детей вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарём прививок в 1 год, а в 6-летнем возрасте ребенок проходит ревакцинацию.

- На сегодня в Казахстане проводится так называемая наверстывающая иммунизация, - сообщила она. - То есть прививаются однократно те лица, которые не были привиты по тем или иным причинам. Я призываю всех родителей привить своих детей против кори. Тем самым вы убережете их от заболевания, которое может закончиться даже летальным исходом.

5 апреля было издано постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори». Даны поручения санитарно-эпидемиологическим управлениям городов и районов, лечебно-профилактическим организациям, Национальному центру экспертизы и управлению образования - доля детей, не получивших плановые прививки в детских дошкольных организациях, должна составлять не более 10%.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, ежегодно от кори прививаются целевые группы детей в соответствии с календарём прививок. В среднем по области это 10-11 тысяч детей.

Сейчас по области выявлено 3 600 детей, нуждающихся в навёрстывающей иммунизации. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту прикрепления, в области имеется достаточный запас вакцины. Если в свое время родители отказались от вакцинации, то они могут беспрепятственно привить своего ребенка сейчас.

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