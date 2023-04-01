Аркалыкчанин Абыл Ерденов, зарегистрированный в избирательной комиссии в порядке самовыдвижения, оказался очередным членом партии Amanat. Об этом "НГ" сообщили читатели, лишив тем самым нашего корреспондента возможности лично спросить новоиспеченного депутата о его принадлежности к партии.

Первая сессия областного маслихата восьмого созыва уже прошла, председатель выбран / Фото с сайта облмаслихата

"НГ" проверила информацию на официальном сайте партии, где действительно г-на Ерденов представлен как кандидат в Костанайский областной маслихат по одномандатному округу.

В прошедшую пятницу "НГ" пыталась связаться с председателем областного филиала партии Бибигуль Аккужиной, чтобы та лично прокомментировала повторившейся случай с их «недокандидатами», но наши обращения проигнорировали в "партии власти".

Абыл Ерденов на сайте партии обозначен как кандидат по одномандатному округу

Отметим, что "НГ" уже писала о подобной ситуации, когда кандидат баллотируется как самовыдвиженец и при этом является действующим членом партии и преданным сторонником ее идей.

Напомним, Даулет Умбетов, будучи самовыдвиженцем, активно проводил агитационную кампанию при поддержке партии. Еще до дня голосования этот факт обнаружил предвыборный штаб независимого кандидата Жаслана Байбазарова и попытался оспорить ситуацию в областном специализированном межрайонном административном суде.

Забегая вперед, отметим, что судья СМАС Светлана Ахмедова признала, что Умбетов ввел в заблуждение избирателей своими агитационными материалами (баннер, листочка, публикация в СМИ и на странице в социальной сети личного и партийного профиля). За три часа до выборов она потребовала немедленного изъятия всех агитационных материалов, где содержится недостоверная информация.

До суда Даулет Умбетов был обозначен на сайте партии как кандидат по одномандатному округу

На судебном заседании представитель партии парировал истцу, якобы по протоколу партийной конференции, где утвердили список кандидатов, Умбетов был изначально выдвинут от партии по одномандатному округу в областной маслихат, ему была выдана выписка из протокола, но право избираться оставили все же за Умбетовым.

Но тот все же выбрал путь самовыдвижения, несмотря на то, что «полностью поддерживает политику партии и гордо использовал в своей агитационной деятельности ее символику».

После суда подпись сменили на самовыдвиженца

В свою очередь партия использовала изображение Умбетова на агитационных материалах в социальных сетях и другой агитационной печатной продукции. На официальном сайте Amanat Даулет Умбетов изначально был представлен как кандидат по одномандатному округу, но после решения СМАС заменили строку "кандидат по одномандатному округу" на "самовыдвиженец".

Прокурор судебного заседания С. Жусупов (тот же кстати, что был на судебных процессах по искам самовыдвиженцев в Мажилис) посчитал, что эта ошибка была сделана не намеренно. Он допустил, что в той ситуации имеет место человеческий фактор, якобы специалист "загрузил" на сайт некорректную информацию.

Но дважды человек ошибиться не может. Это уже не ошибка, а выбор. Только не выбор казахстанских избирателей, которых в очередной раз обманули.

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