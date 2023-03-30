Кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как произошел наезд автомобиля на теплотрассу, прислали в редакцию "НГ" сразу несколько человек. Напомним, авария произошла сегодня, 30 марта.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" ехал по улице Ш.Жанибека, когда не справился с управлением и врезался в теплотрассу. Мужчина погиб на месте.

Судя по видео, причиной аварии мог стать боковой удар в автомобиль на перекрестке. Светлая машина выехала на перекресток, когда по ул. Ш.Жанибека ехал "ВАЗ". Из-за столкновения "ВАЗ" занесло и водитель въехал в теплотрассу.

Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).