ДТП произошло сегодня, 30 марта, в Аркалыке в 14:49. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" ехал по улице Ш.Жанибека, когда не справился с управлением и врезался на теплотрассу, сообщает пресс-служба МВД.

В результате ДТП водитель погиб. Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.