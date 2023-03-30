Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
30 марта 2023, 20:29 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 30 марта, в Аркалыке в 14:49. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" ехал по улице Ш.Жанибека, когда не справился с управлением и врезался на теплотрассу, сообщает пресс-служба МВД.
В результате ДТП водитель погиб. Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
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