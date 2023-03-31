О грязи во дворе от ворот до здания школы № 17 жительница областного центра Олеся рассказала "НГ" 29 марта. В этой школе у женщины учатся двое детей и, по ее словам, "дети приходят как свиньи домой, как свиньи приходят в школу". Отдел образования Костаная отреагировал на посты "НГ" в социальных сетях.

- Действительно, из четырех входов на территорию школы №17 только один имеет асфальтированное покрытие. Это центральный вход. С наступлением весны и дружным таянием снега грунты земли, не покрытые асфальтом, размякли. В связи с чем администрацией школы было принято решение временно закрыть дополнительные входы, - говорится в сообщении. - Отдел образования приносит родителям свои извинения за временные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием.

В отделе образования также сообщили, что как только из бюджета будут выделены деньги, благоустройство школьного двора завершат:

- На сегодня сметный расчет стоимости необходимых работ произведен. При выделении денежных средств благоустройство территории ОШ № 17 будет выполнено.