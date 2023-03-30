Лидер фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов пояснил решение фракции проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

"Мы как парламентская оппозиция провели совещание с нашей фракцией, я как руководитель вынес предложение, что мы должны проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. Потому что итоги прошлого года неутешительные. У нас инфляция поднялась выше 20 процентов. И бесконечные аварии на ТЭЦ, которые происходят. Даже элементарно автокредитование возьмите - и то много вопросов. Поэтому это не наша компетенция - предлагать кандидатуру премьер-министра, но я знаю, каким он должен быть", - заявил Рахимжанов в кулуарах заседания Мажилиса.

Член фракции Нурлан Ауесбаев считает, что из 20 миллионов человек, проживающих в Казахстане, "найдется тот, кто будет выполнять работу (премьера. - Прим.) хорошо".

"Президент Токаев предлагает хорошие инициативы, но с этим правительством эти задачи невозможно решить. Я не могу точно сказать, кого именно вижу на этом посту. Но мы недовольны проделанной правительством работой. Мы говорим об этом открыто. В Казахстане, слава Богу, проживает около 20 миллионов человек, кто-то найдется, кто будет выполнять работу хорошо. У правительства хватает допущенных ошибок. Основное – социальная политика", - заявил Ауесбаев в кулуарах.

Журналист спросила Рахимжанова, кого он видит на посту премьер-министра.

"Я воздержусь от комментариев. Но (новый премьер. - Прим.) должен быть профессионалом. Какими качествами должен обладать? Во главу угла он должен ставить именно вопросы социальные, внутренней политики. Чтобы повышать уровень благосостояния граждан. Потому что мы видим ежегодное падение достатка наших граждан. Инфляция, рост цен на продукты, тарифов", - ответил он.

По итогам голосования кандидатуру Смаилова поддержали 82 депутата Мажилиса. Семеро высказались против, восемь депутатов воздержались от голосования.