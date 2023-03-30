Кандидатуру Алихана Смаилова, предложенную на пост премьера партией Amanat, сегодня поддержало большинство депутатов Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По итогам голосования кандидатуру Смаилова поддержали 82 депутата Мажилиса. Семеро высказались против, восемь депутатов воздержались от голосования.

Вслед за этим на сайте Акорды появился указ Президента о назначении Смаилова на должность.

Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента.

В 1999-2003 годах - председатель Агентства по статистике.

В 2003-2006 годах - вице-министр иностранных дел, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

В 2006-2009 годах - вице-министр финансов, президент НХ "КазАгро".

В 2009-2014 годах - председатель Агентства по статистике.

В 2014-2015 годах - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики.

В 2015-2018 годах - помощник Президента.

С сентября 2018 по февраль 2019 года - министр финансов.

25 февраля 2019 года Указом Президента назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года Указом Президента переназначен на данную должность.