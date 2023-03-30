Руководитель железорудного дивизиона ERG Сергей НАПОЛЬСКИХ 29 марта на отчетной встрече и. о. акима Рудного с населением выступил первым, рассказав о влиянии санкций против России на экономику градообразующего предприятия. В частности, заявил, что около 2 млн тонн продукции не было продано из-за геополитических проблем.

Фото из архива "НГ"

- 2022 год оказался сложным, все вы знаете, какая геополитическая ситуация в России, - сказал Напольских. - Магнитогорский комбинат под санкциями и отгрузка основному потребителю приостановилась. Компания ERG не работает с предприятиями, которые состоят в санкционных списках. 6 млн тонн окатышей и концентрата некуда продавать. И вторая половина 2022-го была нестандартная. Мы искали, куда можно отгружать продукцию. Появились китайские потребители и часть российских, которые не под санкциями. Но все это не те объемы, которые бы вывели нас на уровень безубыточности.

В конце прошлого года ССГПО сформировало бизнес-план с рентабельностью минус 18 процентов.

- Кто будет дотировать даже зарплату предприятию, которое является убыточным? Кормить полностью весь коллектив - просто таких денег нет, - сообщил Напольских. - Мы имели потребителя, который брал весь объем. Никто не задумывался о качестве нашей продукции. Делали окатыши 63%, делали концентрат 66%, забирали полностью весь объем и даже мысли в голове не возникало, что нужно заниматься инновациями, которые выведут наш продукт к более качественному потребителю.

В конце прошлого года запустили программу, которая, по словам Напольских, повысит качество сырья. Это может привлечь как российские, так и европейские предприятия. Сейчас проводят реконструкцию на обогатительном переделе.

- Будем смотреть окомкование, чтобы выйти на рынок с более маржинальным продуктом, - резюмировал Сергей Александрович. - Мы уже можем сказать, что неплохо отработали по отгрузке готовой продукции. Если в январе 2023-го отгрузили чуть больше 400 000 тонн сырья, то сегодня отгружаем уже в 2 раза больше. В апреле хотим выйти на показатель 1 100 000 - 1 200 000 тонн. То есть, мы не стоим на месте, ищем новых потребителей, улучшаем качество товара. Это все выведет нас на тот уровень, когда мы не будем жить на дотации и будем самообеспечиваться.

Вслед за акимом области, который недавно приезжал с визитом на предприятие, Напольских повторил: "Мы, несмотря на проблемы, не свернули ни одной социальной программы и не уволили сотрудников". И добавил, что зарплата рабочих выросла на 15%. При этом 2 300 сотрудников ССГПО перевели из штата предприятия в отдельную сервисную компанию, чтобы использовать эти ресурсы на других предприятиях компании ERG.

- Этот перевод в сервисные предприятия как-то сказывается на социальном благополучии ваших сотрудников? - спросил корреспондент "НГ".

- У нас порядок такой - если коллектив или ресурсы переходят в нашу группу, то мы полноценно отдаем всю затратную часть, касающуюся персонала, "полным рублем". Зарплата никак не страдает, соцпакет остается. - ответил Напольских.

- ERG не так давно распространила пресс-релиз за 2022 год, где говорилось о налоговых отчислениях. И под этим постом начали появляться вопросы от людей. К сожалению, они не продолжили мысль, а просто написали: "А подрядчикам не выплатили". О чем писали эти люди и какие подрядчики остались без выплат? - спросила журналистка ИА "Город" Ирина СТАРИКОВА.

- Я только что сказал, что у нас 2 млн тонн непроданной продукции, за которые мы не получили деньги. Подрядчики выполняли работу, есть те, кто недополучили этих денег. И мы в марте начали рассчитываться. Стоит задача - до мая окончательно рассчитаться со всеми должниками. Мы сегодня должны порядка $50 млн.

Фото Георгия ГОВОРОВА