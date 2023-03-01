Объем добычи руды в АО "ССГПО" в 2022 году снизился на 44% по сравнению с 2021 годом. Градообразующее предприятие Рудного ищет новые рынки сбыта и планирует строить комбинат по производству брикетированного железа.

О новом комбинате, кстати, речь идет с 2015 года. Пока этот план по-прежнему на уровне обсуждения в правительстве. Глава региона пообещал: «В ближайшее время озвучат, к какому мнению все пришли». Стоимость проекта - более $1 млрд.

Кумар Аксакалов и Сергей Напольских (в центре)



- Мы видим, что у руководства предприятия есть планы по выравниванию ситуации, - сказал во время визита на ССГПО 21 февраля аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Мы в этом году должны произвести больше продукции и отгрузить больше, чем в прошлом году. Может быть, постараться выйти на какие-то плановые режимы. Очень важно, что ССГПО ни одного сотрудника не уволило и не уволит. Более того, занимается инвестициями в улучшение фабрики для получения лучшего концентрата. Инвестиции в этом году по ССГПО составляют более $126 млн. Это существенные средства. Руководство компании старается ситуацию выправить, несмотря на сложности, которые еще не все сняты.

В начале января аким области на совещании уже просил руководство ССГПО в ближайшее время "представить видение и принять меры по выравниванию ситуации". В том числе - по поиску новых рынков сбыта.

Руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей НАПОЛЬСКИХ, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», заявил: кроме снижения объемов из-за отсутствия потребителей, «остальные факторы не сказываются на нашем производстве».

- Мы обеспечены необходимыми запасными частями, необходимым оборудованием, а все контракты продолжаются в обычном режиме, - сказал Напольских. - Проблемы возникли из-за того, что собственник Магнитогорского металлургического комбината попал под санкции. Мы открыли и развиваем китайское направление. Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции. Мы начинаем их приучать использовать нашу продукцию на своих металлургических заводах. Что означает приучать? Сложилась стабильная поставка сырья для них, но это сырье находится далеко. Мы расположены гораздо ближе и мы предлагаем попробовать наше сырье, чтобы оценили. Они гораздо эффективнее будут работать, если будут получать сырье на ближнем расстоянии и меньше нести затрат.

По словам Напольских, есть проблема с отгрузкой готовой продукции. Решить ее помогает акимат области через правительство.

- В том числе через министерство иностранных дел, поскольку есть узкие места в железной дороге, с КТЖ. Понятно, предприниматели сами занимаются, но и мы (помогаем - «НГ») - резюмировал Кумар Аксакалов.

Среди российских предприятий, которые возвращаются к сотрудничеству с ERG, Неводничих, отчитываясь в начале встречи перед акимом области, назвал завод «Уральская сталь», компанию «Мечел» и Западно-Сибирский металлургический комбинат.

Фото Георгия ГОВОРОВА

