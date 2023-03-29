О возобновлении прямых рейсов из Костаная в Москву авиакомпанией "Россия" "НГ" на этой неделе сообщил директор костанайского аэропорта Юрий Ким.

Фото с сайта Авиации России

- Рейсы уже стоят в расписании, если российский перевозчик не изменит свое решение, то все наладится, - рассказал он.

- Первый вылет из Костаная в Шереметьево запланирован на 30 апреля, - добавили "НГ" сегодня, 29 марта, в казахстанской онлайн-компании по продаже билетов TransAvia. - Билет на одного пассажира с вылетом 30 апреля в Москву и возвратом в Костанай 3 мая будет стоить 120 680 тенге, без багажа, но с ручной кладью 10 кг. Вылет туда-обратно с багажом 20 кг на эти даты обойдется в 152 800 тенге.

В TransAvia добавили, что ближе к дате вылета билеты будут дороже, летние перелеты в Москву также могут подорожать.