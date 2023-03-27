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Прямой рейс в Москву планируют запустить из Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 марта 2023, 15:51 |  Общество

Окончательное решение зависит от российского авиаперевозчика. Об этом "НГ" сегодня, 27 марта, сообщил директор костанайского аэропорта Юрий КИМ.

- Прямой рейс Костанай-Москва отменили из-за его плохой загруженности, - рассказал "НГ" Ким. - С 29 апреля этот рейс планируют возобновить. Перелет будет осуществлять авиакомпания "Россия".

При положительном решении перевозчика самолеты будут вылетать из Костаная три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам - и приземляться в аэропорту Шереметьево.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ