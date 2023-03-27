По предварительным результатам выборов в мажилис, озвученным ЦИК РК, партия Аmanat набрала более 54% голосов, а в 23 из 29 одномандатных округов лидировали члены этой же партии. Закономерен ли, на ваш взгляд, такой итог? Да. Аmanat - партия реальных дел, за это ее и уважает большинство избирателей.

Да. Избиратели традиционно голосуют за партию власти, зная, что она все равно победит.

Да. Остальные партии и кандидаты не имеют опыта политической борьбы либо имитируют ее.

Нет. При действительно честных выборах результат был бы совсем другим.

