В Департаменте санэпиднадзора Шымкента озвучили новые подробности по делу об отравлении школьников, прибывших в мегаполис на олимпиаду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сообщается, что предпринимателю, который поставлял еду участникам школьной олимпиады, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Алдаркул Ахметов.

По его словам, в посуде, из которой ели дети, обнаружена кишечная палочка. После массового отравления в столовой общежития сменили поставщиков.

"Еда была приготовлена в другом здании, пищу через некоторое время доставили в общежитие, где проживали дети. В меню у школьников на завтрак была овсяная каша, яйцо и кофе. На обед - суп, котлеты с гарниром и чай. На ужин они ели суп, курицу с гарниром и салат винегрет. В ходе следствия мы взяли на пробы (сняты смывы - прим.) с тарелки, столешницы, ножа, вилки и ложки. По результатам исследования мазка выявлены бактерии группы кишечной палочки. Также хочу сказать, что мы не были в курсе о проведении олимпиады. Нас не уведомили, если бы нам сказали, возможно, все это можно было бы предотвратить. Расследование все еще продолжается", - заявил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Алдаркул Ахметов.

Госпитализированных учеников из больницы выписали в прошлую субботу. Большая часть из детей вернулась домой.

Напомним, одаренные школьники приехали в Шымкент для участия в олимпиаде по предметам естественно-математического направления. 14 школьников, 10 из которых учащиеся Костанайской области, госпитализировали с отравлением в инфекционную больницу Шымкента 21 марта. В республиканском центре "Дарын" сообщили, что по итогам первого тура участники, попавшие в инфекционную больницу, были награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями, а также грамотой.