Инцидент произошел в праздничные выходные вечером 21 марта. Четырнадцать школьников получили отравление на Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам, проходящей в Шымкенте. Десять из них - из Костанайской области.

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- Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы "ветряной оспы". Организаторами незамедлительно приняты соответствующие экстренные меры, вызвана скорая медицинская помощь. После чего медработниками принято решение о госпитализации детей", — написала вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова в Facebook.

Как сообщили "НГ" в управлении образования Костанайской области, среди отравившихся десять школьников из нашего региона.

- Дети были транспортированы в инфекционную больницу г. Шымкент. В настоящее время состояние детей стабильное, - сообщили в управлении. - На олимпиаду поехала делегация по предметам естественно-математического направления, состоящая из 34 учащихся.

Как отметили в управлении образования, для мониторинга сложившейся ситуации на месте в Шымкент выехали руководитель управления образования Костанайской области и врач-инфекционист Костанайской областной детской больницы.

На месте развернули оперштаб. Сейчас санитарно-эпидемиологическая служба Шымкента выясняет причины произошедшего. А обеспечение участников питанием передано в столовую городской школы-гимназии.

Кроме того, оперштаб принял решение об отмене торжественной церемонии закрытия олимпиады. Сейчас рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. Награждение детей пройдет в местах их проживания.