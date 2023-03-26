На выборы в регионе были зарегистрированы 5 партий. И представители всех политических организаций будут представлены в облмаслихате пропорционально количеству зафиксированных в протоколах голосов избирателей.

Партия Амаnat получила 23 места в Костанайском областном маслихате

Из 16 мандатов 9 мест достанется партийцам из Амаnat (за них в регионе, по сообщению облизбиркома, проголосовали 195 232 человека). троих депутатов представит ДПК «Aқ жол» (66 220), двоих - НДП «Ауыл» (44 220). По одному месту займут партии «Respublica» (22 115) и НПК (22 325).

Оставшихся 16 мандатов распределятся по итогам выборов по одномандатным округам. Здесь были зарегистрированы 13 кандидатов от партии Амаnat, по одному кандидату из ОСДП, НПК, «Ауыл», «Байтак», «Respublica» (однако в день выборов Д. Шукижанова была исключена из списков одномандатников в областной маслихат по округу № 3, потому как включена в партийный список кандидатов в мажилис).

Кроме того, были 39 самовыдвиженцев, в том числе 24 работника образования и бюджетной сферы, а также один временно не работающий.

Вот итоги, подведенные облизбиркомом по 16-ти одномандатным округах. 365 465 бюллетеней зафиксировали, как принявшие участие в голосовании, из них в 9 682 бланках поставлена отметка в строке «Против всех». Остальные бюллетени определили список депутатов-одномандатников.

Гайния Есеева (профессор Костанайского инженерно-экономического университета, проживающая в с. Заречное Костанайского района) представляет партию «Ауыл».

Кроме этого, включили двух самовыдвиженцев: аркалыкчанина Абыла Ерденова (ИП Ерденов) и костанайца Даулета Умбетова (учитель школы-гимназии № 24).

Личность последнего знакома читателям "НГ". Накануне дня выборов в СМАС Костанайской области рассмотрели иск независимого самовыдвиженца Жаслана Байбазарова. В суде признали, что г-н Умбетов, являясь действующим членом партии Amanat и проводя агитацию под эгидой партии, ввел электорат в заблуждение. Зарегистрировался он самовыдвиженцем, при этом партия вела агитационную работу с использованием его изображения на листовках и уличном баннере, да и он сам был не против подписаться под каждым партийным постом в соцсети и под имиджевыми материалами.

Безусловно, поддержку от однопартийцев Умбетов получит, уже будучи депутатом областного маслхата. На всех 13 одномандатных округах, где официально были представлены кандидаты-аманатовцы, победа осталась за ними.

Вот список депутатов от «Amanat»:

Динара Утебаева (председатель общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "Грин"),

Иван Скородиевский (директор областного филиала АО «Халык Банк Казахстана»),

Евгений Сотников (менеджер ТОО «Кабельные сети Костаная»),

Ерлан Алькенов (вице-президент АО «ССГПО»),

Кайрат Казбеков (директор ТОО "Профессиональный клуб «Аят»),

Анатолий Злой (директор ТОО «ЖК Ленинское»),

Данияр Мирасов (директор ТОО «Надеждинка»),

Сайлаубек Ещанов (пенсионер),

Манарбек Нұрмаған (директор филиала АО «Алюминий Казахстана» КБРУ),

Ербол Нурхожаев (председатель правления АО «Костанайские минералы»),

Олег Даниленко (первый заместитель генерального директора ТОО «Агрофирма Диевская»),

Булат Карабаев (глава крестьянского хозяйства «Мирас»),

Кайрат Оспанов (директор ТОО «Турар»).

Таким образом из 32 мандатов 23 принадлежат членам партии «Amanat».