Сегодня, 18 марта, в специализированном межрайонном административном суде рассмотрели иск к территориальному избиркому и городской окружной комиссии №3 от кандидата в депутаты в областной маслихат Жаслана БАЙБАЗАРОВА.

Он просил признать незаконным и отменить решение избирком о регистрации в качестве самовыдвиженца в областной маслихат по избирательному округу №3 Даулета УМБЕТОВА, а также признать незаконным бездействие ответчиков по выявлению нарушений в период агитации данного кандидата и обязать их выдать ему указания удалить все недостоверные сведения из агитационных материалов.

Поводом к судебному рассмотрению стал факт, выявленный предвыборным штабом Байбазарова, который также баллотируется в качестве самовыдвиженца на одном избирательном округе вместе со своим оппонентом Даулетом Умбетовым.

На информационном стенде Даулет Умбетов обозначен самовыдвиженцем, но в агитационных материалах он представлен, как кандидат от партии

17 марта в штабе Байбазарова выявили факт, доказывающий, что в период агитации зарегистрированный в порядке самовыдвижения Умбетов активно использовал ресурс одной из политических партии, членом которой является. Он позиционировал себя как кандидат от партии, используя, в том числе ее атрибуты на агитационных материалах, будь то публикация в печатных СМИ, уличный баннер, листовки, посты в личном Instagram-аккаунте и на официальных страницах партии в социальных сетях. При этом на информационном стенде, который, как правило, готовится окружной комиссией, Умбетов представлен в качестве самовыдвиженца.

Байбазаров уверен, что сей факт вводит в заблуждение, прежде всего, избирателей, а также нарушает его права как кандидата-самовыдвиженца. В законе «О выборах в РК» кандидатам «гарантируются равные права и условия участия в выборах».

Накануне Байбазаров обратился с заявлением в областную избирательную комиссию с указанием всех выявленных фактов и просьбой принять соответствующие меры. В ответе на обращение в ТИК подтвердили, что Даулет Умбетов зарегистрирован в прядке самовыдвижения. Кроме того, ему указали «немедленно удалить» имеющиеся атрибуты партии, но только в публикациях в социальных сетях, при этом не отметили печатные агитационные материалы. Последний факт Байбазаров обозначил в своем исковом заявлении.

И сегодня за три часа до дня выборов судья Светлана АХМЕДОВА частично удовлетворила заявление истца. СМАС признал незаконным бездействие Костанайского облизбиркома и городской окружной комиссии №3 по выявлению нарушений в период агитации кандидата Даулета Умбетова, обязав их немедленно выдать ему указания удалить все недостоверные сведения из всех печатных агитационных материалах, размещенных в Костанае.

Но суд отказал истцу в заявлении об отмене решения о регистрации Умбетова в качестве кандидата в депутаты в Костанайский областной маслихат в виду того, что законом «О выборах в РК» регламентирован крайний срок снятия кандидата с выборной гонки.

- Согласно подпункту 4 пункта 6-1 ст. 104 Закона отмена решения о регистрации кандидата или восстановление ранее снятого с регистрации кандидата за два дня до голосования не допускается, - пояснила судья Ахмедова.