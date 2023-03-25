Автобусы будут выезжать от мечети по ул. Маяковского ежедневно с 22 марта по 20 апреля в 23.15. Об этом сообщил ситуационный центр IKomek на своей странице в Инстаграм.

Фото из архива "НГ"

Один рейс - через центр города к Тепличному комбинату. Второй - через районы Западный, Аэропорт, Дом печати к району ДК "Строитель".

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