Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
25 марта 2023, 16:37 | ЖКХ
Автобусы будут выезжать от мечети по ул. Маяковского ежедневно с 22 марта по 20 апреля в 23.15. Об этом сообщил ситуационный центр IKomek на своей странице в Инстаграм.
Фото из архива "НГ"
Один рейс - через центр города к Тепличному комбинату. Второй - через районы Западный, Аэропорт, Дом печати к району ДК "Строитель".
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