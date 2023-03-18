Священный месяц Рамадан начнется 23 марта. Ночь предопределения, или Ляйлятуль-Кадр, наступит после захода солнца 17 апреля до рассвета следующего дня. Мусульмане, как правило, в течение ночи совершают молитву. Священнослужители отметили, что молиться можно и дома. Праздник Ораза Айт, который наступает в первый день после окончания поста, в этом году отметят 21 апреля. В тот день утром в мечети будет традиционная коллективная молитва.

Фото из архива "НГ"

Мусульмане верят, что время поста — самый благословенный период для верующего. Многие искренне ждут священный Рамадан. Он стал обязательным с 624 года и вошел в один из пяти столпов ислама.

- Чтобы держать пост, человек должен быть уверовавшим. Для немусульманина это необязательно, - уточнил наиб имам Костанайской областной мечети им. Аймағанбетқажы Спанұлы Бақытжан ИКРАМ.

Второе требование к мусульманину, намеревающемуся держать пост, достижения им совершеннолетия. В исламе этот возраст наступает не в 18 лет, а значительно раньше - с момента полового созревания: у мальчиков с появлением первых поллюций, у девочек — с первой менструации.

Немаловажным условием для постящегося является отсутствие у него любых видов психических расстройств. Это важно, потому как пост в исламе требует, прежде всего, ментального преодоления. Намерение - именно этой категории в исламе предается особое значение. Так каждая молитва должна совершаться с некой установкой , в таком случае, верят мусульмане, всевышний им даст согласно их намерениям.

Фото РСК

- Потому что в своих намерениях человек всегда искренен, - отметил наиб имам. - Поэтому каждый день во время поста надо делать намерение: «О Всемогущий Аллах, я сегодня намереваюсь держать пост, начиная с предрассветного времени до захода солнца».

Мусульманский пост предполагает в дневное время суток воздержаться от еды, питья и интимной близости. На арабском языке это звучит как «саум». Но наиб имам более глубоко раскрыл смысл этого термина - «воспитывать себя самого». Таким образом, через некую аскезу, ограничив себя в некоторых потребностях, человек учиться держать себя в руках, контролировать свои мысли и намерения.

Итак, время поста начинается за 10 минут до утреннего намаза (фаджр) и длится в течение дня до вечернего молитвы (магриб). Вечерний приём пищи во время месяца Рамадан (ифтар) может состоять из фиников либо воды, но она должна быть обязательно сырой, пояснил священнослужитель.

- Если во время поста человек по забывчивости что-либо съел, то пост не нарушается, - рассказал наиб имам Бақытжан Икрам. - А если специально нарушил пост (осознавая этот акт - "НГ"), то этот человек должен после Ораза продержать еще 1 день поста, в качестве долга, а после еще 2 месяца непрерывно постится. Если он не сможет поститься, то должен накормить 60 малоимущих людей.

Для мусульман с тяжелыми формами заболевания, которым врачи не рекомендуют соблюдать пост, есть альтернатива, которая позволит искупить невозможность соблюдать обязательный для мусульман пост.

- Те люди, которые неизлечимо больны, должны выплачивать фидья-садака, - пояснил наимб-имам.

Данный вид пожертвования предполагает ежедневно в течение Рамадан кормить одного нуждающегося человека, желательно постящегося, либо внести — ежедневное пожертвование в размере 3000 тенге (или 87 000 тенге за все 29 дней поста). Размер садақа определен из расчета стоимости утреннего приёма пищи (сухур) и во время разговения (ифтар).

А вот обязательный взнос для всех мусульман, или фитр-садака, в этом году по решению ДУМК равен 535 тенге. Эта сумма получилась из расчета стоимости двух килограммов муки.

Фото Сауле КУАНБЕК

Все виды садака — добровольная милостыня, закят, фитр-садака, фидья, плата за ифтар, помощь мечети — можно внести как в самой мечети, так и онлайн. В частности, священнослужитель пояснил, что в приложении Kaspi.kz есть подобная опция. Достаточно в строке «Поиск» ввести слово «садака», затем в предложенном списке мечетей выбрать ту мечеть, которой желаете направить пожертвование.