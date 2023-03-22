Министерство сельского хозяйства устранило в полном объёме все технические неисправности информационной системы ГИСС, возникшие при подаче заявок сельхозтоваропроизводителями на получение субсидий. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, который ответил на запрос сенаторов.

По его данным, сейчас система работает в штатном режиме, поступило более 5500 заявок на сумму 17,4 млрд тенге. Акиматы одобрили заявки на сумму 1,3 млрд тенге.

В рамках субсидирования ставки вознаграждения от финансовых институтов поступили заявки на сумму более 4 млрд тенге. Акиматы Туркестанской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей с февраля производят соответствующую оплату по субсидированию ставок вознаграждения сельхозтоваропроизводителям.

"При этом необходимо отметить, что доступ к системе ГИСС производится на безвозмездной основе как для сельхозтоваропроизводителей, так и для местных исполнительных органов. Учитывая вышеизложенное, использование платформы Qoldau.kz для подачи заявок на получение субсидий наряду с системой ГИСС полагаем нецелесообразным", – отметил Жумангарин.

По его словам, вопросы функционирования информационной системы ГИСС находится на контроле Министерства сельского хозяйства, принимаются оперативные меры по устранению технических неполадок.

Напомним, 2 февраля участники представительного сельхозсовещания в Костанае заявляли, что с работой системы на старте возникли проблемы, и просили пролонгировать работу Qoldau. Причем указывали, что вопрос не только в невозможности на старте ЕГИСС подать заявку, но и в долгах государства по субсидиям.