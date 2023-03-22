21 марта в специализированном межрайонном административном суде начался процесс по коллективному иску кандидатов-самовыдвиженцев в мажилис по Костанайской области.

Кандидаты-самовыдвиженцы заявили о намерении оспаривать результаты выборов на пресс-конференции 20 марта

Алмагуль КАЙБЖАНОВ, Роман МАКСУТ, Алибек МАХАМБЕТ, Сабит НУРГАЛИЕВ и Антон ФАБРЫЙ оспаривают результаты протоколов в нескольких избирательных участках в Костанае и Амангельдинском районе, а также требуют признать недействительными выборы депутатов в мажилис по одномандатному округу № 20 и просят суд обязать ЦИК приостановить оглашение окончательных итогов выборов в мажилис.

О том, что выборы будут нечестными, самовыдвиженцы заявляли еще во время агитации. Тогда они отметили, что большинство избирателей, с кем им удалось повстречаться, сообщали об уже сделанном выборе в пользу кандидата-одномандатника от партии "Amanat" Еркина Абиля, интересы которого якобы лоббируют местные исполнительные органы по указанию из Костаная.

В первый день судебного процесса выслушали заявление истцов, рассмотрели фото- и видеоматериалы, сделанные доверенными лицами Сабита Нургалиева на УИК № 74 и № 10. Их же опросили в качестве свидетелей. Доверенные лица сообщили, что на протяжении всего дня голосования, с момента открытия избирательного участка и до оглашения результатов, им постоянно приходилось доказывать председателю и секретарю УИК свои права.

Например, на 74-м участке в Костанае доверенное лицо кандидата насчитал фактическую явку - 411 избирателей. Отметим, что доверенные лица отмечали каждого пришедшего избирателя и ежечасно отчитывались о явке. Однако в протоколе председатель отметил более 800 пришедших на участок, из которых более 500 избирателей проголосовали за Еркина Абиля. Помимо этого, председатель обозначил для наблюдателей и доверенных лиц отметку в 3 метра от места, где вели подсчет бюллетеней. При том, что в законе «О выборах в РК» регламентирована норма, когда доверенные лица и наблюдатели наблюдают за подсчетом голосов «на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях».

Председатель УИК № 74 Орынкуль БАЯХМЕТОВА на вопрос истца, чем она руководствовалась в своих действиях, ответила - памяткой с правилами нахождения наблюдения в зале избирательного участка.

- Я не ссылалась на закон! - парировала она возражение истца, который пытался напомнить о существовании иерархии правовых актов в Казахстане.

- Почему вы ограничивали? - продолжил Сабит Нургалиев.

- Никто не ограничивал, на самом деле они были рядом со мной... - сказала председатель УИК.

Судебный процесс продолжится сегодня, 22 марта. И, видимо, завершится не скоро. Прокурор уже сообщил, что будет ходатайствовать об опросе всех членов комиссии и проверке имеющихся у истцов доказательств.