За подсчетом голосов корреспондент «НГ» в Костанае вечером 19 марта наблюдал на участке № 21 в школе-лицее № 1. Участок приглянулся нам тем, что за пару часов до закрытия участков урна с голосами была заполнена меньше, чем на половину, а предварительные результаты явки председатель комиссии называть не спешила.

Участок № 21 в школе-лицее № 1. Так выглядела урня с бюллетенями до подсчета голосов.

Участок этот один из самых больших - в списках 2 342 избирателя.

Раньше здесь голосовал бывший аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Поэтому автор этой статьи последние 4 года регулярно бывал на 21-м участке. Акимы области меняются, но состав участковой комиссии остался прежним. Разница лишь в ротации: Александр МИНКО раньше был председателем, а последние несколько выборов избирком возглавляет Татьяна ФЕДУЛОВА.

Последние два часа дня выборов на участке № 21 прошли без напряжения. Никакого ажиотажа и очередей, а из 6 кабинок были заняты одна, максимум две. Участок закрыли в 20 часов, избиратели ушли, а комиссия осталась - подсчитывать голоса.

За процессом поначалу наблюдали журналист «НГ», съемочная группа телеканала «Костанай», наблюдатели от партий «Аманат», «НПК», «Ак жол» и коалиции «Дауыс».

Три стола для подсчета голосов выставили прямо возле кабинок для голосования. Журналистов и наблюдателей не стали отсаживать на несколько метров, как это делали раньше. Единственное требование - отойти от стола не меньше, чем на метр.

Подсчет испорченных бюллетеней

Начали с того, что посчитали число погашенных, неиспользованных бюллютеней. Их разложили на импровизированную поверхность из трех столов, первым делом разделив на цвета. Подсчетом занимались сразу 7 членов УИК: Гульсара Абедчанова, Александр Минко, Алия Шушакова, Елена Скворцова, Гульбану Таткенова, Рауза Бакубаева и Сания Баракатова.

Посчитав неиспользованные бюллютени, члены УИК не стали дожидаться вышедшего из участка председателя и сразу же начали резать эти бумаги. Татьяне Федуловой периодически кто-то звонил на сотовый телефон и она уходила разговаривать в соседнюю комнату. В итоге в протоколе указано, что на участке №21 уничтожили 1 444 бюллетеня каждого цвета. Верифицировать эти данные журналисты и наблюдатели возможности не имели.

На испорченные бюллетени у членов комиссии ушел примерно час, в два раза больше времени понадобилось на подсчет заполненных бланков. Он сопровождался разговорами членов комиссии о семьях, огородах, бывших учениках и школьных проблемах. Отдельно высказывались в адрес наблюдателей и корреспондента «НГ». Недовольство вызывало как само их присутствие, так и попытка снимать процесс подсчета на видеокамеру.

- Что ты за мной следишь? Я не могу так считать, - обратилась к корреспонденту «НГ» одна из членов УИК. И объяснила коллегам: - Глазом сверлит меня! Отвернитесь от меня пожалуйста. На нервы действуете.

- Здесь сложность в чем, люди устали. Вы попробуйте посчитать вот это все - такое количество фамилий, партий, - попытался примирить всех Александр Минко. - Посчитать нужно точно. Вам-то нужно знать результат, а нам - правильно подвести итог. Разные вещи! Вы же думаете, что у нас тут уже все подсчитано, а мы вот считаем, сидим.

Уследить за тем, как семь членов УИК считали тысячи бюллетеней, было практически невозможно. Комиссия сортировала бюллетени по группам кандидатов, затем по фамилиям, затем быстро пересчитывала, сколько в получившейся стопке листочков. Журналисты и наблюдатели должны были визуально проделать все то же самое, не прикасаясь к бланкам. При этом, даже когда член комиссии заканчивал подсчет стопки, итоговую цифру он публично не называл, а лишь шептал на ухо коллегам, которые записывали цифру карандашом на лист бумаги.

К концу подсчета на участке, кроме членов УИК, остались только корреспондент «НГ» и наблюдатель от партии «Аманат». Остальные ушли. Причем наблюдатель от НПК Сайлау Асылбаев перед уходом успел сказать кому-то по телефону, что учителя сидят и считают, наблюдать за подсчетом голосов бесполезно, о прозрачности подсчета говорить не приходится. Эта фраза вызвала гнев председателя комиссии, которая посчитала его частный разговор нарушением Закона «О статусе педагога».

После подсчета всех бюллетеней секретарь комиссии Анна Козыбаева и председатель комиссии Татьяна Федулова вдвоем начали подсчет голосов и заполнение протокола комиссии.

- Можно меня не снимать, я не могу когда меня снимают, - возмущалась Козыбаева. - Меня не надо снимать, я против, я не хочу!

Председатель и секретарь комиссии заполнили протокол вдвоем, без всякого наблюдения со стороны. На сколько эти данные соответствуют тем, что посчитали члены комиссии, мы убедиться не могли. Поэтому, чисто теоретически, в итоговый протокол можно было вписать любые цифры.

Секретарь и председатель избиркома заполняли протокол вдвоем. Корреспондента "НГ" попросили отойти на пару метров

Еще больше недоверия к процедуре вызвал отказ председателя озвучить итоги подсчета и вывесить на всеобщее обозрение итоговый протокол.

- Нужно согласовать. То есть, мне нужно сделать перерасчет, чтобы, когда мы будем сдавать итоги в ТИК, еще раз там будут пересчитывать, вдруг какую-то ошибку допустили, - объяснила «НГ» Федулова. - Протокол я вам дать не могу, я сначала его предоставлю в ТИК. Если вы хотите его получить, езжайте в ТИК, вам дадут его быстро.

После совещаний по телефону, по всей видимости с городской или территориальной комиссией, Федулова предложила компромисс: корреспонденту "НГ" выдали проект протокола без подписей и печати.

- Если вам нужен протокол с печатью, то вы можете прийти сюда завтра и посмотреть его копию здесь на стенде, - резюмировала председатель комиссии.

Мы проверили - выданный нам проект ничем не отличается от итогового протокола с печатью.

Тем не менее, председатель комиссии допустила нарушение. Такой вывод делают в международной правозащитной организации «Әділ сөз»:

- Журналисту, присутствовавшему на участке при подсчете голосов, обязаны выдать протокол с печатью. Копия протокола должна немедленно вывешиваться после подсчета. В случае, если в окружной комиссии выявят ошибки, будет официальный пересчет бюллетеней. Об этом выносится официальное решение вышестоящей комиссии, и участковая комиссия будет официально заново пересчитывать в присутствии представителя вышестоящей комиссии. В день пересчета будет составлен новый протокол. Наблюдатели, доверенные лица и присутствовавшие ранее при подсчете голосов журналисты должны быть оповещены о пересчете и только в их присутствии должны вскрываться мешки с бюллетенями для пересчета.

Что проект, что сам протокол не вызвали интриги в плане результатов. Итоговая явка на участке № 21 составила официально чуть менее 40%. Среди одномандатников в мажилис и маслихаты проходят депутаты, которые выдвигались от партии «Аманат». В парламент - Еркин Абиль с 481 голосом, остальные соперники набрали от 12 до 145 голосов. В областной маслихат - Динара Утебаева с 456 голосами, тогда как у второго места всего 252 голоса. Похожая ситуация по итогам голсования в городской маслихат, где побеждает выдвиженка от правящей партии Надежда Костенюк. Пожалуй, единственная новость - в том, что на выборах в областной маслихат партия «Ауыл» на участке № 21 набрала 280 голосов, причем «Аманат» взяла 381 голос.

Самовыдвиженцы в мажилис уже призвали провести повторные выборы, обратившись с иском в суд. Подробнее об этом читайте здесь.