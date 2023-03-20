Программа ArtSport, которая позволяет охватить дополнительными творческими кружками детей в возрасте от 4 до 17 лет, реализуется в Казахстане по предложению главы государства с 2021 года.

Из бюджета Костанайской области в 2021-2023 годах на эту программу выделили более 2,5 млрд тенге. В том числе более 74 млн тенге освоили в 2021 году, 1 млрд 125 млн тенге - в 2022-м, а в 2023-м выделили 1 млрд 250 млн тенге.

Фото РСК

- На сегодня услуги в рамках ArtSport оказывает 60 поставщиков по 30 видам кружков, - сообщил сегодня, 20 марта, на брифинге в РСК руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - Действует 230 творческих кружков, выдано 6 168 ваучеров. Сумма выделенных средств фиксирована. Как только освобождаются средства - к примеру, по болезни ребенка или по достижению 18 лет - они распределяются на новые ваучеры. В феврале-марте мы выдали более 900 ваучеров. Регистрация дополнительных поставщиков и кружков осуществляется бесперебойно. В марте к реализации государственного творческого заказа присоединились поставщики по направлениям: живопись, рисование, моделирование одежды, кройка и шитье, визаж, грим, национальные танцы.

По словам Калмакова, творческие кружки работают во всех городах и районах. Самые популярные - национальные танцы, игра на домбре, эстрадный вокал, современные танцы.

- Живого контакта с поставщиками и родителями у нас нет, - ответил на вопросы журналистов Калмаков. - Все заявки рассматриваем на равных условиях. Ежемесячно по итогам посещения детьми творческих кружков поставщики заполняют табели и направляют для подписания родителям. Родители подтверждают посещение кружков, на портале формируется автоматический табель, который направляется в управление культуры. Мы проверяем техническую правильность заполнения и формируем акт оказанных услуг, которые позже оплачиваем. В прошлом году были предоставлены недостоверные данные относительно детей, которые выявила прокуратура. Мы провели работу с поставщиками и средства возвращены в бюджет. Другого способа воздействия на поставщиков мы не имеем.

Корреспондент «НГ» поинтересовалась, изменилось ли что-то с программой ArtSport, которую на недавнем дисциплинарном совете Ерлан Калмаков назвал «сырой». И нет ли сейчас проблем у госорганов и поставщиков в работе с ней?

- На дисциплинарном совете я говорил, что правила несовершенны, что портал имеет ограничения по функциям, - подтвердил руководитель управления. - Часть вопросов решили, часть остаются открытыми. К примеру, на портале не все документы сохраняются в первоисточнике. Если поставщик подает документы, мы принимаем и видим, что сроки справок истекли, и возвращаем на доработку эту заявку. Заявитель обновляет справку и подаем обратно нам. Но на портале остается только новая справка, а старая исчезает. А нас обвиняли в том, что мы необоснованно отклоняли заявку. Сейчас появилась функция корректировки, позволяющая создавать основной блок документов, и поставщик может предоставлять дополнительные документы.

Оператор не видит на портале очередь детей, желающих попасть в кружки, это создает затруднения при планировании средств на следующий год. Кроме того, с 1 января 2023 года вступили в силу новые пункты правил, поэтому сложно привести в соответствие заявки, которые поставщики подавали до 1 января.

- Мы направляем свои предложения по улучшению программы в министерство культуры и спорта, - пояснил Калмаков. - Но до сих пор бюрократические сложности, которые были созданы изначально, полностью не исключили. Мне известно, что на базе министерства снова создают рабочую группу по совершенствованию действующих правил. Надеемся на их доработку.

При этом, отметил Калмаков, жалоб от родителей не поступало. В ходе проверки прокуратура области выявила определенные нарушения и материалы направляли на досудебное расследование, но уголовные дела не возбуждались.