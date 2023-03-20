О том, что в резиденции президента, расположенной на берегу Тобола, рядом с п. Алтынсарино и Садовый, будет размещен реабилитационный центр для детей с инвалидность с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, сегодня, 20 марта, сообщил пресс-секретарь акима области Жуматай КАКИМЖАНОВ.

Фото из архива "НГ"



- Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия, - пояснили в облакимате. - Время реабилитации детей будет увеличено с 14-ти до 21 дня. На сегодня реабилитация для детей с инвалидностью в сфере социальной защиты населения проводится только при Костанайском областном реабилитационном центре.

В Костанайской области проживают около 2 000 детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр в резиденции позволит значительно увеличить охват - не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет ежегодно. В центре предусмотрены услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, будут проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение.

Для переоборудования резиденции под реабилитационной центр из средств местного бюджета планируется выделение «соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием». Каких именно средств, не уточняется. Но отмечается, что средства на разработку ПСД по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ найдут уже в 2023 году.

Радует уже то, что в акимате стали называть объект резиденцией. В октябре 2018 года, когда «НГ» подробно писала о ней, нам запрещали ее так называть, уверяя, что это «объект коммунальной собственности». Мы сделали фото и видео резиденции с квадрокоптера и обнаружили в ней: четыре красивых домика с зелеными крышами, две юрты, фонтан, теннисный корт, деревянную круглую восьмиугольную беседку с зеленой крышей и пирс длиной около 5 м. Кстати, «НГ» неоднократно спрашивала в официальном запросе, как будут переделывать эти объекты под детские нужды, ответа пока не получили.

Нас также интересовала судьба другого объекта, который тоже начали официально именовать "загородной резиденцией акима области". О нем мы писали чуть раньше - в июле 2018 года. В то время в ней как раз проживал предшественник нынешнего акима области Кумара Аксакалова - Архимед Мухамбетов.

Резиденция акима расположена недалеко от п. Амангельды (Красный партизан) и занимает 21 га, что в 10 раз больше по площади резиденции президента (1,9 га). Мухамбетов проживал в 4-комнатном домике площадью 200 кв. м. На территории есть бассейн, баня, теннисный корт и еще более 10-ти объектов. На годовое содержание резиденции в 2018-м году тратили около 50 млн тенге, что почти в два раза больше годовых расходов на резиденцию президента, которые в том же году составляли 32,2 млн тенге.

Что же будет с резиденцией акима? Этот вопрос мы задали Кумару Акасакалову, как только он пришел в нашу область. Он сообщил, что жить там точно не будет, но где именно проживает, так и не рассказал. О том, что резиденцию, предназначенную для проживания акима области, тоже планируют передать детям «НГ» сообщил заместитель акима области Ринат МУХАМЕТКАЛИЕВ.

- Для адаптации комплекса для должностных лиц, подведомственного акимату Костанайской области, в социальный объект для детей создана специальная рабочая группа под председательством заместителя акима области, - ответил он на официальный запос «НГ» 10 марта. - На данный момент рабочая группа изучает все вопросы и в дальнейшем выработает алгоритм действий и в рабочем порядке доведем до СМИ.

«НГ» также не раз спрашивала акима области о возможности посетить территории обеих резиденций, так как содержатся за счет бюджетных средств и в связи с их переделкой под детские социальные объекты.

- В настоящее время постановлением «Об утверждении перечня объектов Костанайской области, уязвимых в террористическом отношении» посещения данного объекта являются невозможными, - пояснял нам в ответе на запрос руководитель аппарата акима области Мурат САНДЫБАЕВ.

Это постановление появилось летом 2021 году - спустя ровно три года после того, как мы полетали над обеими резиденциями. Тогда мы тоже просили их показать, так как содержатся объекты за счет налогоплательщиков.

- Посещение объекта не представляется возможным, ввиду соблюдения безопасности официальных государственных лиц, - сообщали нам в ответ на просьбу попасть в гости к акиму области и в резиденцию президента в 2018 году.

При этом постановления, указа, а уже тем более закона, регламентирующего проживания первых лиц области и государства в дорогостоящих резиденциях за счет налогов граждан, нам тогда так и не предоставили. Спустя три года обе резиденции стали еще и уязвимыми в «террористическом отношении»... Похоже, сделано все, чтобы содержащий чиновников народ не упал в обморок от роскоши апартаментов.